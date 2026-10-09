Верстапен се измъкна от наказание след изпреварване при жълти флагове

Макс Верстапен беше оневинен за нарушение при жълти флагове по време на спринтовата квалификация за Гран При на Сингапур във Формула 1. Пилотът на Ред Бул беше разследван заради изпреварване срещу Люис Хамилтън, което се видя при тв излъчването и беше докладвано по радиото от британеца.

Инцидентът се разигра в първата фаза на спринтовата квалификация, след като Серхио Перес катастрофира на пети завой и предното му крило остана на състезателната линия, което в крайна сметка доведе до червен флаг. Верстапен застигна и задмина Хамилтън в зона с жълти флагове, но стюардите на ФИА прецениха, че нидерландецът е намалил достатъчно, отнемайки напълно газта. Според тях разликата в темпото между болидите на Ред Бул и Ферари е била твърде голяма, за да може Верстапен да спре безопасно, като Хамилтън се е движел със 70 км/ч по-бавно.

Here's the Max moment in SQ1 that the stewards were looking at 👀 Decision - no penalty. Full details 👉 https://t.co/RgoET5C2t8 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/fDPn9Br1Ns — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

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По този начин Верстапен запазва първата си позиция за спринтовото състезание на уличната писта „Марина Бей“ и няма да търпи санкция или преместване назад на стартовата решетка. А ФИА се върна към политиката си да не наказва Верстапен.

Пълният текст на решението на стюардите:

Люис Хамилтън си призна грешка в спринтовата квалификация в Сингапур

„Стюардите изслушаха пилота на болид №3 (Макс Верстапен), пилота на болид №44 (Люис Хамилтън), представители на отборите и прегледаха данните от системата за позициониране и сигнализация, видеозаписи, времеизмерване, телеметрия, радиокомуникация и кадри от бордовите камери.

"Докато болид №3 излизаше от завой 7 в бърза обиколка, бе развят единичен жълт флаг. Болид №44 се движеше пред него и бе предупреден за приближаването му. Пилотът на болид №44 заяви, че след излизането от завой 7 е намалил скоростта и се е изтеглил вдясно, за да не бъде на състезателната линия. Болид №3 изпревари болид №44 преди завой 8, докато и двете коли все още бяха в сектора с жълт флаг, след което състезателят с болид №3 прекрати бързата си обиколка.

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"Пилотът на болид №3 обясни, че е подавал газ на излизане от завой 7, след което е видял жълтия флаг и е върнал газта. Това се потвърждава и от телеметрията. В рамките на приблизително 40 метра след навлизането в сектора с жълт флаг пилотът на болид №3 е отнел напълно газта.

"Пилотът на болид №44 е натискал спирачката и е намалил скоростта си под 60 км/ч в момента, в който болид №3 го е изпреварил. Тъй като болид №3 е бил в бърза обиколка и е ускорявал на изхода от завой 7, а болид №44 е забавил, разликата в скоростта в момента на застигането е била значителна, въпреки че пилотът на болид №3 също е започнал да спира.

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"Стюардите са удовлетворени, че пилотът на болид №3 е реагирал правилно на жълтия флаг, като е върнал газта и е намалил скоростта. Скоростта на болид №44 в точката на изпреварване е била с около 70 км/ч по-ниска от скоростта на болид №3 в друга бърза обиколка от същата сесия.

"Пилотът на болид №3 обясни, че за да избегне изпреварването, е трябвало да спре изключително рязко, което според него е щяло да създаде потенциално опасна ситуация.

"Стюардите определиха, че пилотът на болид №3 е нарушил правилата за жълт флаг с изпреварването на болид №44. Въпреки това стюардите приеха, че изпреварването е било следствие от голямата разлика в скоростите при приближаване и при тези обстоятелства решиха да не налагат наказание.“

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Снимки: Gettyimages