Исак Хаджар: Непрекъсното се боря с колата, невъзможна е за каране

Исак Хаджар остана напълно стъписан от поведението на своя болид Ред Бул по време на спринтовата квалификация за Гран При на Сингапур във Формула 1, без да намери логично обяснение за липсата на темпо.

Французинът изпита сериозни затруднения още в единствената свободна тренировка, оплаквайки се, че подът на неговия болид RB22 прекалено много опира в пистата. В тази сесия той даде четвърто време с твърдите гуми и дори бе по-бърз от Макс Верстапен, но след преминаването към средно твърдия тип гуми изостана със седем десети от нидерландеца.

A mega lap from Max 💪 #F1Sprint #SingaporeGP @redbullracing https://t.co/74g2OWwiSA — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

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Именно с тези сликове трябваше да се проведат първите два сегмента от спринтовата квалификация, в които пасивът на Хаджар спрямо съотборника му бе съответно 0,705 и 0,246 секунди.

В решителната трета фаза пилотите за първи път през уикенда поставиха меки смеси, както изисква правилникът. Хаджар записа време от 1:32.048 минути – с 0,892 секунди по-бавно от върховото постижение на Верстапен, преди обиколката на френския състезател така или иначе да бъде анулирана заради нарушаване на ограниченията на трасето.

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„Не знам какво да кажа. Денят започна толкова обещаващо, а се превърна в изключително слабо представяне. Чувствах се отлично още в началото на тренировката, но само с твърдите гуми – и дотам - сподели Хаджар. - Така и не успях да направя добра обиколка, непрекъснато се борех с колата. В последното излизане имах и проблеми с двигателя. Просто изпитвах огромни трудности. Не знам, наистина е странно.“

Запитан дали веднага е усетил липса на скорост с меките гуми, Хаджар отговори: „Не знам. Мекият тип определено предлага сериозна стъпка напред в сцеплението спрямо средния, но това нямаше значение, тъй като и останалите бяха със същите гуми. В момента просто имам усещането, че този болид е невъзможен за каране.“

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Хаджар ще стартира в спринта от девета позиция на решетката. Верстапен си осигури първото място на старта – изненадващо и за самия него, макар че нидерландецът остава под разследване заради съмнения за изпреварване при развят жълт флаг.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

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Снимки: Gettyimages