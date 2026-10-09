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Люис Хамилтън си призна грешка в спринтовата квалификация в Сингапур

  • 9 окт 2026 | 18:45
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Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън пое отговорността за своето представяне в спринтовата квалификация в Сингапур, която завърши на разочароващата шеста позиция. Британецът призна, че допуснатата от него грешка е оказала съществено влияние върху крайния резултат, докато съотборникът му Шарл Леклер даде трето време.

Хамилтън беше сред малцината състезатели, които решиха да запишат бърза обиколка още в самото начало на третата фаза, вместо да изчакат последните секунди на сесията, когато сцеплението на пистата е най-добро. Пилотът подчерта, че този тактически ход е бил изцяло негов избор.

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„Всичко вървеше отлично в първите две части на квалификацията и не мога да си обясня защо темпото изчезна след това. Избрахме различна стратегия за излизане спрямо останалите. Това беше мое лично решение и смятам, че сбърках“, коментира Хамилтън.

Освен неподходящия момент за излизане на пистата, британецът срещна сериозни затруднения и след преминаването към меките гуми, след като преди това се чувстваше много по-стабилен със средно твърдите смеси.

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„Колата страдаше от силно презавиване по време на тази обиколка. Не съм сигурен дали задните гуми не бяха загрети достатъчно или прегряха. Поведението на болида беше много рязко и нестабилно, така че обиколката като цяло не бе добра. Със средно твърдия комплект всичко беше наред, но меките гуми предложиха съвсем различно усещане – голямо сцепление отпред, но никакво отзад. Може проблемът да е в баланса, но в първите две сесии бях бърз, а накрая изведнъж останах без никакво сцепление на задния мост“, завърши пилотът.

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Снимки: Gettyimages

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