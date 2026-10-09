Защо Кими Антонели не може да се върне към предишната версия на W17

Последният пакет с подобрения на Мерцедес далеч не е пълен провал, както мнозина смятат, но прави болида значително по-нервен и труден за управление. Това обяснява и решението на германския тим да раздели конфигурациите на двамата си пилоти за състезателния уикенд за Гран При на Сингапур.

След като доскоро доминираше, Мерцедес изглежда уязвим във втори пореден кръг. Поради тази причина Джордж Ръсел бе върнат към по-старата спецификация на болида, с която постигна успех в Азербайджан. Британецът се класира втори за спринта, докато лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели остана едва седми с новия пакет, на половин секунда от съотборника си. Ръсел все пак премина през трудности в спринтовата квалификация, като в края на втората фаза бе извън първите десет и си осигури място в топ 10 едва в последната си обиколка след грешка с блокиране на колелата в предишния опит.

George drifting out of the garage 😮‍💨 #F1Sprint #SingaporeGP @MercedesAMGF1 https://t.co/PwZwp3EI0b — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

Антонели остава скептичен след проблеми с обновения болид на Мерцедес

Мерцедес въведе последния си голям пакет с подобрения за сезона преди седмица в Малайзия. Там нито Ръсел, нито Антонели успяха да се противопоставят на Макс Верстапен, а проблемите на тима се задълбочиха с повреда в двигателя на британеца в заключителната фаза на надпреварата.

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Въпреки че връщането на Ръсел към предишната версия може да изглежда като признание за неуспех на новите компоненти, ситуацията е по-комплексна. Британският пилот има наложено наказание с преместване назад на стартовата решетка за основното състезание в неделя и няма какво да губи. Използването на две различни конфигурации позволява на Мерцедес да събере ценни сравнителни данни, каквито липсваха от предходния уикенд.

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Анализите показват, че новият пакет осигурява по-висок потенциал като чиста скорост, но достигането на този максимум изисква много повече усилия от страна на пилота.

„Кими сподели, че седмото място е било абсолютният максимум от възможностите днес - заяви заместник-директорът на тима Брадли Лорд. - Балансът на болида с новия пакет е по-непостоянен и по-малко стабилен в сравнение с този на Джордж. Автомобилът изпитва затруднения в бавните завои, където заради недозавиването се налага по-агресивно подаване на газ. На влизане в бързите криви болидът е доста нервен, което неизбежно отнема от увереността на състезателя. С новите елементи се кара значително по-трудно и това се видя в резултатите.“

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Между свободната тренировка и спринтовата квалификация механиците на Мерцедес смениха предното крило на Антонели с по-старата спецификация. Пълното връщане към предишния вариант обаче е технически невъзможно. Обновеният пакет включва изцяло нова аеродинамична концепция на въздушните кутии, което наложи разместване на охлаждащата система и спомагателните компоненти под капака.

Освен това правилата за закрит парк не позволяват подобни мащабни модификации. Въпреки че режимът на закрит парк временно се отменя между спринта и квалификацията за основното състезание, наличният прозорец от едва три часа е крайно недостатъчен за такъв обем работа.

Джордж Ръсел разкри защо сам е предложил да се върне към старата версия на W17

„Оставаме с това, с което разполагаме за този уикенд - категоричен бе Лорд. - Няма как да се върнем към старата конфигурация в хода на състезателния уикенд, нито можем да заменим шасито. Това би изисквало поне два дни труд. Ще се опитаме да извлечем максимума и се надяваме да намерим по-стабилна базова настройка за Кими. Точно това беше експериментът, който съзнателно решихме да проведем тук.“

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

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Снимки: Gettyimages