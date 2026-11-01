Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус

Ювентус 0:0 Наполи, начало на мача

  • 1 ное 2026 | 20:58
  • 1736
  • 2
Ювентус 0:0 Наполи, начало на мача

Отборите на Ювентус и Наполи играят при резултат 0:0 на "Алианц Стейдиъм" в Торино в мач от 10-ия кръг от Серия "А". Срещата е навръх 129-ия рожден ден на "старата госпожа".

Лучано Спалети е избрал да започне мача с двойката Ник Волтемаде и Рандал Коло Муани в атака, а зад гърба им ще действа Керим Алайбегович. В средата на терена наставникът залага на Тюн Копмайнерс, Дъглас Луис и Уестън Маккени.

Масимилиано Алегри, който е наказан за този мач, пък стартира с Лоренцо Лука на върха на атаката, подпомаган от Матео Политано и Ноа Ланг. Контузеният Станислав Лоботка отсъства, а Кевин Де Бройне ще организира играта в средата на терена, заедно с Андре-Франк Замбо Ангиса и Скот Мактоминей.

ЮВЕНТУС: Викарио, Калюлю, Лукуми, Бремер, Кабал, Копмайнерс, Дъглас Луис, Маккени, Алайбегович, Волтемаде, Коло Муани.

НАПОЛИ: Мерет, Ди Лоренцо, Рахмани, Рафа Марин, Оливера, Ангиса, Де Бройне, Мактоминей, Политано, Хойлунд, Ланг.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Силен Реал мина с лекота през Сантандер

Силен Реал мина с лекота през Сантандер

  • 1 ное 2026 | 19:15
  • 21318
  • 68
Фрозиноне удари Торино и се затвърди в топ 6

Фрозиноне удари Торино и се затвърди в топ 6

  • 1 ное 2026 | 18:20
  • 1092
  • 0
Лацио обърна Каляри и се откъсна на върха в Серия А

Лацио обърна Каляри и се откъсна на върха в Серия А

  • 1 ное 2026 | 18:18
  • 4711
  • 12
Нова победа за Ивайло Петев начело на Мардин, Здравко Димитров пропусна дузпа

Нова победа за Ивайло Петев начело на Мардин, Здравко Димитров пропусна дузпа

  • 1 ное 2026 | 18:04
  • 3785
  • 0
Арсенал охлади амбициите на Ливърпул с първата си победа на "Анфийлд" от 14 години, шампионите отново са на върха

Арсенал охлади амбициите на Ливърпул с първата си победа на "Анфийлд" от 14 години, шампионите отново са на върха

  • 1 ное 2026 | 20:25
  • 18378
  • 69
Мърси обясни слабия старт на сезона и триумфа над Фенербахче

Мърси обясни слабия старт на сезона и триумфа над Фенербахче

  • 1 ное 2026 | 17:30
  • 5009
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал охлади амбициите на Ливърпул с първата си победа на "Анфийлд" от 14 години, шампионите отново са на върха

Арсенал охлади амбициите на Ливърпул с първата си победа на "Анфийлд" от 14 години, шампионите отново са на върха

  • 1 ное 2026 | 20:25
  • 18378
  • 69
Силен Реал мина с лекота през Сантандер

Силен Реал мина с лекота през Сантандер

  • 1 ное 2026 | 19:15
  • 21318
  • 68
Очаквайте на живо: Гран При на Мексико Сити, Антонели атакува титлата

Очаквайте на живо: Гран При на Мексико Сити, Антонели атакува титлата

  • 1 ное 2026 | 20:33
  • 3653
  • 0
Дунав с остра реакция след мача с Левски, зададе 8 въпроса към БФС

Дунав с остра реакция след мача с Левски, зададе 8 въпроса към БФС

  • 1 ное 2026 | 18:48
  • 15371
  • 153
"Анализът на Нико Петров": Сангаранга потопи Дунав!

"Анализът на Нико Петров": Сангаранга потопи Дунав!

  • 1 ное 2026 | 13:35
  • 10653
  • 92