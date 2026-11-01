Ювентус 0:0 Наполи, начало на мача

Отборите на Ювентус и Наполи играят при резултат 0:0 на "Алианц Стейдиъм" в Торино в мач от 10-ия кръг от Серия "А". Срещата е навръх 129-ия рожден ден на "старата госпожа".

Лучано Спалети е избрал да започне мача с двойката Ник Волтемаде и Рандал Коло Муани в атака, а зад гърба им ще действа Керим Алайбегович. В средата на терена наставникът залага на Тюн Копмайнерс, Дъглас Луис и Уестън Маккени.

The 1️⃣1️⃣ starters selected by Luciano Spalletti for tonight’s clash 📜 @EASPORTSFC #JuveNapoli https://t.co/zSntdw1Xls — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) November 1, 2026

Масимилиано Алегри, който е наказан за този мач, пък стартира с Лоренцо Лука на върха на атаката, подпомаган от Матео Политано и Ноа Ланг. Контузеният Станислав Лоботка отсъства, а Кевин Де Бройне ще организира играта в средата на терена, заедно с Андре-Франк Замбо Ангиса и Скот Мактоминей.

Our starting line-up 💪 💙 #ProudToBeNapoli | @CocaColaIT https://t.co/BStcPd1mpP — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) November 1, 2026

ЮВЕНТУС: Викарио, Калюлю, Лукуми, Бремер, Кабал, Копмайнерс, Дъглас Луис, Маккени, Алайбегович, Волтемаде, Коло Муани.

НАПОЛИ: Мерет, Ди Лоренцо, Рахмани, Рафа Марин, Оливера, Ангиса, Де Бройне, Мактоминей, Политано, Хойлунд, Ланг.

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