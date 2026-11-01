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Официално: Хонда потвърди, че ще участва в Гран При на Катар

  • 1 ное 2026 | 17:29
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Японският производител Хонда разпространи официално изявление, с което потвърди намерението си да вземе участие в предстоящия старт от MotoGP в Катар.

Провеждането на надпреварата в Катар бе поставено под въпрос още през февруари след избухването на военния конфликт в Близкия изток между Иран от една страна и САЩ и Израел от друга. Първоначално състезанието беше отложено за ноември с надеждата, че напрежението в региона ще стихне дотогава.

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До старта обаче остава едва седмица, а конфликтът все още не е приключил. Макар че бойните действия временно затихнаха, съществуват опасения за нова ескалация след междинните избори в САЩ.

Пилотите проведоха редица срещи по време на стартовете в Австралия и Малайзия. Според информация на изданието GPOne мнозинството от състезателите са подписали общо писмо, изпратено до ръководството на шампионата, с което изразяват несъгласието си събитието да се проведе на фона на усложнената геополитическа обстановка. Въпреки това организаторите не планират отмяна на кръга.

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След финала на надпреварата в Малайзия от Ямаха категорично обявиха, че няма да пътуват за Катар заради вътрешните фирмени правила за сигурност при пътувания в Близкия изток. Малко след това обаче от Хонда излязоха с противоположна позиция, гарантирайки присъствието си на пистата „Лусаил“.

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Ямаха бойкотира Гран При на Катар заради напрежението в Близкия изток

„Хонда HRC ще вземе участие в двадесетия кръг от световния шампионат MotoGP в Катар. Работим в тясно сътрудничество с пилотите, членовете на отбора и промоутъра, за да гарантираме нормалното протичане на състезателния уикенд“, се казва в съобщението на тима.

Въпреки общата позиция на отбора, появата на Жоан Мир на стартовата решетка остава несигурна заради здравословни проблеми. Испанецът, за когото уикендът в Малайзия беше първи старт от септември насам, отново се оплака от проблеми със зрението.

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Решението на Ямаха да бойкотира старта предизвика остра реакция от ръководството на MotoGP, което заплаши тима със спортни санкции. Засега обаче Международната федерация по мотоциклетизъм (ФИМ), която има окончателната власт по налагането на подобни наказания, не е направила официално изявление.

Все пак марката Ямаха ще има своето присъствие в Катар в класа Мото2, тъй като екипът на Прамак избра да се състезава по собствено желание. Един от техните състезатели, Исан Гевара, напуска Малайзия само на три точки и половина зад лидера в генералното класиране Мануел Гонсалес.

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Маркес и Куартараро начело на бунта на пилотите срещу състезанието в Катар
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Снимки: Gettyimages

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