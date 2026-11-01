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Ландо Норис: През 2026 Макларън плати цената за шампионския триумф

  • 1 ное 2026 | 18:16
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Ландо Норис подчерта, че трудният сезон на Макларън през 2026 година не бива да се приема като провал, а като съзнателна жертва в развитието на болида, направена в името на спечелените титли през миналия шампионат.

Действащият шампион обясни, че продължителната работа по предишната кола е отнела от времето за подготовка за новите технически правила във Формула 1. Последвалото завръщане в челото донесе победи в Унгария и Нидерландия, но след това отборът отново отстъпи от тази силна форма.

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„Бяхме наясно, че ще платим съответната цена - коментира Норис в Мексико Сити. - Като се има предвид откъде тръгнахме, за мен това е огромен успех.“

Британският пилот признава, че отборът не е изпълнил напълно всички свои цели. Завръщането към победите повиши очакванията, което направи спада в представянето още по-труден за приемане на фона на подобренията при съперниците.

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Въпреки това Норис вижда сериозна стойност в напредъка, постигнат след тежкия старт, и в основата, която се гради за следващия сезон. Той допълва, че собственото му представяне зад волана заслужава по-висока оценка, отколкото показва позицията му в класирането.

До края на кампанията пред Макларън остава практическата задача да разбере защо темпото му на развитие изостана спрямо конкуренцията и да използва тези знания за създаването на болид, способен на постоянна битка за върха. Двата спечелени старта доказаха възможностите на екипа, но голямото предизвикателство остава постигането на стабилни резултати.

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Снимки: Gettyimages

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