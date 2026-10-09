Верстапен спечели квалификацията за спринта в Сингапур, но му предстои разследване

Макс Верстапен спечели по безапелационен начин квалификацията преди спринта в Сингапур, но полпозишънът му не е сигурен, тъй като тепърва му предстои разследване за нарушение при жълт флаг още в първата фаза.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE FOR THE FIRST #F1SPRINT IN SINGAPORE!! 👊 #F1 #SingaporeGP https://t.co/EMFTWknJRN — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

Четирикратният шампион, който никога не е печелил на „Марина Бей“, завоюва първото място с обиколка за 1:31.156, с която той изпревари с 0.120 секунди Джордж Ръсел. Тройката с пасив от 0.243 оформи Шарл Леклер от Ферари, а пилотите на Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис се класираха четвърти и пети.

Norris on a rapid lap 💨 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/Ge0w2QaeXs — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

Люис Хамилтън остана шести пред лидера в шампионата Андреа Кими Антонели, Лиам Лоусън, Исак Хаджар и Пиер Гасли. Хаджар завъртя обиколка, която щеше да го класи осми, но тя беше изтрита заради излизане от пистата. Същото се случи и с Гасли, който така или иначе беше най-бавен от всички в десетката.

🟢 SQ3 GREEN LIGHT 🟢 The battle for #F1Sprint pole begins! ⚔️ #F1 #SingaporeGP https://t.co/rvDt1uNMp9 — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

Първи извън топ 10 на старта утре ще бъде Франко Колапинто, който в края на втората фаза завърши на 0.094 зад съотборника си в Алпин Гасли и не се класира за финалните 8 минути на битката за полпозишъна. Нико Хюлкенберг, Оливър Беарман, Габриел Бортолето, Фернандо Алонсо и Естебан Окон бяха останалите петима пилоти, които бяха елиминирани във втория сегмент.

❌ ELIMINATED IN SQ2 ❌ 11: Colapinto 12: Hulkenberg 13: Bearman 14: Bortoleto 15: Alonso 📸 16: Ocon #F1 #SingaporeGP https://t.co/1BjNjOl3a1 — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

В края на първата фаза Арвид Линдблад завърши с пасив от 0.088 спрямо Колапинто и остана на 17-то място, напускайки квалификацията след първите ѝ 12 минути. Заедно с британеца елиминирани бяха още Ланс Строл, Алекс Албон, Валтери Ботас, Карлос Сайнц и Серхио Перес.

❌ ELIMINATED IN SQ1 ❌ 17: Lindblad 18: Stroll 19: Albon 20: Perez 21: Bottas 22: Sainz #F1 #SingaporeGP — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

Първоначално в групата на отпадналите беше и Бортолето, но се оказа, че е имало проблем с транспондера на колата на бразилеца. В крайна сметка пилотът на Ауди беше класиран 11-ти и продължи напред в квалификацията.

Първата част на битката за полпозишъна за спринта беше спряна малко преди средата ѝ заради удар на Перес в стената на петия завой, който доведе до отчупване на предното крило на колата на мексиканеца. Впоследствие той се опита да се върне до бокса, което стори успешно, но разпиля отломки по пистата, което наложи спирането на сесията малко преди средата ѝ.

Perez has bumped the barriers at Turn 5 💥 Checo's reversed out and got going again but with damage to his front wing #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/e6mqe2DOmz — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

Преди появата на червения флаг само петима пилоти бяха направили същински бързи обиколки, което направи минутите след подновяването на сесията много интересни. В тях доста пилоти имаха време за само един летящ тур, с който да се опитат да продължат напред, но в крайна сметка изненади сред елиминираните нямаше.

🔴 RED FLAG 🔴 Checo's lost some of that front wing which will need to be cleared from the track #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/GIfJMBsIWS — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

Именно при жълт флаг, изкаран заради отломките по пистата, Верстапен изпревари Хамилтън и му предстои явяване при стюардите. Ако се съди по наказанието, което Сайнц получи за подобно нарушение в Баку преди две седмици, нидерландецът може да очаква преместване с пет места назад на старта за спринта.

Drivers back in the pit lane, marshals out on track 🧹 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/QqiOUgyo09 — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

Уикендът за Гран При на Сингапур, 17-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи утре в 12:00 часа българско време със спринтовата надпревара, която ще бъде с продължителност от 21 обиколки на „Марина Бей“.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

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Снимки: Gettyimages