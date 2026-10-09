Антонели остава скептичен след проблеми с обновения болид на Мерцедес

Лидерът в световния шампионат на Формула 1 Андреа Кими Антонели изрази сериозно разочарование от новия пакет с подобрения на Мерцедес, след като успя да се класира едва седми в петъчната спринтова квалификация за Гран При на Сингапур.

Двадесетгодишният италианец прави изключителен сезон през 2026 година и има солиден аванс от 86 точки на върха пред съотборника си Джордж Ръсел. Изминалата седмица обаче се оказа доста трудна за него.

Sparkling under the Singapore lights ✨ #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/8H8ZiZ4Hm0 — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

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На пистата „Сепанг“ в Малайзия Макс Верстапен с Ред Бул записа доминираща победа от полпозишън, докато Антонели трябваше да се задоволи с второто място въпреки мащабния пакет с обновления, подготвен от Мерцедес. Тъй като отборът все още търси оптималния баланс за новите елементи, в Сингапур италианският пилот продължи с обновения болид W17, докато Ръсел се върна към старата спецификация с цел директно сравнение на двете коли.

Подобренията обаче не дават желания ефект за лидера в класирането. Антонели завърши на седмо място в петъчната свободна тренировка, оглавена от Ръсел, и записа същия резултат в сесията за определяне на стартовата решетка за спринта. В нея той изостана с 0,573 секунди от втория Ръсел и с 0,693 секунди от спечелилия полпозишън Верстапен.

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„Още в първата тренировка изпитвах затруднения. Все още има много неща, които не разбираме напълно около този нов пакет. Болидът е много сложен за контрол, държи се непредвидимо и е цяло изпитание да се сглоби една пълна, чиста обиколка. Жалко е, защото дойдох с високи очаквания, но засега уикендът се развива доста трудно“, сподели Антонели пред F1 TV.

Неговото мнение напълно съвпада с думите на ръководителя на тима Тото Волф, който след откриващата сесия призна, че новата конфигурация на болида изглежда значително по-трудна за управление.

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Антонели гледа с умерен песимизъм към остатъка от уикенда по улиците на „Марина Бей“, където Верстапен изглежда непобедим, а тимовете на Макларън и Ферари също са в челото на битката.

„Очертава се изключително трудно състезание, освен ако утре не съумеем да намерим някакво решение. Не виждам откъде бихме могли да свалим седем десети от секундата, но във Формула 1 никога нищо не се знае. Надявам се тази вечер с Боно (инженерът му Питър Бонингтън) и инженерите да открием нещо по настройките. Аз също ще опитам да подобря карането си, пък ще видим докъде ще стигнем утре“, добави пилотът на Мерцедес.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

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Снимки: Gettyimages