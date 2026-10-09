Очакваното се случи: Монтела вече не е селекционер на Турция

Турската футболна федерация официално обяви раздялата си със селекционера Винченцо Монтела. Решението на ръководството идва след дълго обсъждане и четири дни след загубата от Италия в Лигата на нациите, която бе четвърто поредно поражение за тима в четири изиграни срещи от турнира.

Турция сменя Монтела с Арда Туран

„На днешното си заседание Управителният съвет на Турската футболна федерация реши да прекрати съвместната си работа с господин Винченцо Монтела като старши треньор на националния отбор“, се посочва в лаконичното официално съобщение на местната централа. За предстоящото освобождаване на специалиста се знаеше от дни в пресата в южната ни съседка.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz’ün atanmasına karar verilmiştir. A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır. Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu’na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur. — TFF (@TFF_Org) October 9, 2026

С това се слага край на тригодишния престой на италианския специалист начело на Турция. Периодът му бе белязан от сериозни възходи и спадове – престоят му стартира впечатляващо с достигане до 1/4-финалите на Евро 2024 и класиране за Световното първенство през 2026 година след 24-годишна пауза.

Впоследствие обаче последва разочароващо отпадане за комшиите в груповата фаза на Мондиала след загуби от Австралия и Парагвай, както и негативна серия от четири последователни поражения в Лигата на нациите.

💥 Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı! 🇹🇷 A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın 3 yıllık performansı: ⚽ 40 maç ✅ 21 galibiyet 🤝 5 beraberlik ❌ 14 mağlubiyet 🏆 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final 🌍 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası bileti ⬆️ UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseliş — HT Spor (@HTSpor) October 9, 2026

В рамките на 40 двубоя начело на Турция Монтела записа актив от 21 победи, 5 равенства и 14 поражения. Фаворит за негов наследник на треньорския пост е местната легенда и бивш футболист на Барселона Арда Туран. Той в момента води украинския Шахтьор (Донецк).

Очаква се името на новия селекционер на Турция да стане ясно преди двубоите от турнира Лига на нациите на УЕФА срещу Франция и Белгия, които предстоят през ноември.

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Снимки: Imago