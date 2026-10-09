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Очакваното се случи: Монтела вече не е селекционер на Турция

  • 9 окт 2026 | 19:06
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Очакваното се случи: Монтела вече не е селекционер на Турция

Турската футболна федерация официално обяви раздялата си със селекционера Винченцо Монтела. Решението на ръководството идва след дълго обсъждане и четири дни след загубата от Италия в Лигата на нациите, която бе четвърто поредно поражение за тима в четири изиграни срещи от турнира.

Турция сменя Монтела с Арда Туран
Турция сменя Монтела с Арда Туран

„На днешното си заседание Управителният съвет на Турската футболна федерация реши да прекрати съвместната си работа с господин Винченцо Монтела като старши треньор на националния отбор“, се посочва в лаконичното официално съобщение на местната централа. За предстоящото освобождаване на специалиста се знаеше от дни в пресата в южната ни съседка.

С това се слага край на тригодишния престой на италианския специалист начело на Турция. Периодът му бе белязан от сериозни възходи и спадове – престоят му стартира впечатляващо с достигане до 1/4-финалите на Евро 2024 и класиране за Световното първенство през 2026 година след 24-годишна пауза.

Впоследствие обаче последва разочароващо отпадане за комшиите в груповата фаза на Мондиала след загуби от Австралия и Парагвай, както и негативна серия от четири последователни поражения в Лигата на нациите.

В рамките на 40 двубоя начело на Турция Монтела записа актив от 21 победи, 5 равенства и 14 поражения. Фаворит за негов наследник на треньорския пост е местната легенда и бивш футболист на Барселона Арда Туран. Той в момента води украинския Шахтьор (Донецк).

Очаква се името на новия селекционер на Турция да стане ясно преди двубоите от турнира Лига на нациите на УЕФА срещу Франция и Белгия, които предстоят през ноември.

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Снимки: Imago

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