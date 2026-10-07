Монтела ще бъде уволнен като селекционер на Турция, според "Милиет"

Турската футболна федерация (TFF) реши да уволни старши треньора на Турция Винченцо Монтела, съобщава вестник "Милиет". Ръководството на федерацията, което преди това подкрепяше Монтела, е разочаровано от представянето на отбора в Лигата на нациите. Турците претърпяха четири загуби в четири мача: две загуби от Италия (1:4; 1:3) и по една загуба от Франция (0:1) и Белгия (0:3).
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52-годишният италианец ще получи обезщетение, равно на заплатата му, за следващите пет месеца. Монтела е треньор на турския национален отбор от септември 2023 г. Отборът не успя да стигне до фазата на елиминациите на Световното първенство през 2026 г., завършвайки на последно място в групата си.