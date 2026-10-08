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Турция сменя Монтела с Арда Туран

  • 8 окт 2026 | 06:53
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Турция сменя Монтела с Арда Туран

Настоящата международна пауза се очертава като съдбоносна за бъдещето на Винченцо Монтела. Според информация на местните медии и „Ла Гадзета дело Спорт“, италианският специалист ще бъде освободен от длъжността национален селекционер на Турция след четири поражения в мачовете срещу Франция, Италия (на два пъти) и Белгия. Преди това наставникът загуби и две от трите си срещи на Мондиал 2026, като не съумя да изведе състава до директните елиминации.

Монтела пое тима през септември 2023 година, а през изминалата година удължи контракта си до 2028 година. Поради тази причина се очаква неустойката по прекратяването на договора му да възлиза на малко под един милион евро. За негов заместник се спряга добре познато име от европейските терени – Арда Туран, който в момента води Шахтьор Донецк. Очаква се именно той да застане начело на турския отбор за предстоящите двубои срещу Белгия на 12 ноември и Франция на 15 ноември.

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Снимки: Gettyimages

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