Ред Бул: Няма да можем да се борим за победи навсякъде

След победата на Макс Верстапен на „Сепанг“, много от специалистите смятат, че звездата на Ред Бул е големият фаворит и за първото място в Сингапур. Промените по болида на Ред Бул определено дават резултат, но след свободната тренировка в Сингапур шефът на тима Лоран Мекис беше внимателен в прогнозите.

„Тенденцията при развитите на колата ни е положителна - обясни французинът. - На „Монца“, в Мадрид, в Баку и в Малайзия, във всеки от тези уикенди колата ни ставаше по-добра и по-ефективна.

It's good to be back! Cars on track in Singapore 😍 #F1 #SingaporeGP https://t.co/ptGPsRQD4E — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

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„Дали това означава, че можем да се борим за победите на всяко едно трасе? Най-вероятно, не. Тази година неведнъж видяхме как разпределението на силите се променяше от състезание на състезание.

„Резултатите на първите четири отбора са много близки. Ние се надяваме да сме в тази група във всяко едно състезание, но всеки път решаващо е следното: да вземем максимума от колата ни на конкретното трасе.“

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Снимки: Gettyimages