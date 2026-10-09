Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Ред Бул: Няма да можем да се борим за победи навсякъде

  • 9 окт 2026 | 15:44
  • 117
  • 0
Ред Бул: Няма да можем да се борим за победи навсякъде

След победата на Макс Верстапен на „Сепанг“, много от специалистите смятат, че звездата на Ред Бул е големият фаворит и за първото място в Сингапур. Промените по болида на Ред Бул определено дават резултат, но след свободната тренировка в Сингапур шефът на тима Лоран Мекис беше внимателен в прогнозите.

„Тенденцията при развитите на колата ни е положителна - обясни французинът. - На „Монца“, в Мадрид, в Баку и в Малайзия, във всеки от тези уикенди колата ни ставаше по-добра и по-ефективна.

Монтоя: В Мерцедес са ужасени от темпото на Ред Бул
Монтоя: В Мерцедес са ужасени от темпото на Ред Бул

„Дали това означава, че можем да се борим за победите на всяко едно трасе? Най-вероятно, не. Тази година неведнъж видяхме как разпределението на силите се променяше от състезание на състезание.

„Резултатите на първите четири отбора са много близки. Ние се надяваме да сме в тази група във всяко едно състезание, но всеки път решаващо е следното: да вземем максимума от колата ни на конкретното трасе.“

Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Сингапур
Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Сингапур
 "Марина Бей" е най-неуспешното трасе на Макс Верстапен във Формула 1
"Марина Бей" е най-неуспешното трасе на Макс Верстапен във Формула 1
 Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

  • 9 окт 2026 | 08:27
  • 16263
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

  • 9 окт 2026 | 08:27
  • 5362
  • 0
Бедзеки пред Маркес и Мартин на старта на уикенда в Индонезия

Бедзеки пред Маркес и Мартин на старта на уикенда в Индонезия

  • 9 окт 2026 | 06:44
  • 3253
  • 0
Люис Хамилтън: Младите пилоти стават все по-предпазливи на мокра писта

Люис Хамилтън: Младите пилоти стават все по-предпазливи на мокра писта

  • 8 окт 2026 | 21:06
  • 2610
  • 0
Мерцедес доминира и в битката за печелене на пари във Формула 1

Мерцедес доминира и в битката за печелене на пари във Формула 1

  • 8 окт 2026 | 18:08
  • 1259
  • 0
Ще дебютира ли Никола Цолов във Формула 1 още този месец?

Ще дебютира ли Никола Цолов във Формула 1 още този месец?

  • 8 окт 2026 | 17:44
  • 10321
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

  • 9 окт 2026 | 15:22
  • 4612
  • 16
ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

  • 9 окт 2026 | 08:23
  • 28526
  • 85
Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

  • 9 окт 2026 | 11:01
  • 9836
  • 8
Гиздол връща крилата в ЦСКА

Гиздол връща крилата в ЦСКА

  • 9 окт 2026 | 09:04
  • 16285
  • 20
Матей Казийски: Понякога ми тежи решението от 2012 година

Матей Казийски: Понякога ми тежи решението от 2012 година

  • 9 окт 2026 | 12:46
  • 3878
  • 14
Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

  • 9 окт 2026 | 09:21
  • 6858
  • 1