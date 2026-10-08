"Марина Бей" е най-неуспешното трасе на Макс Верстапен във Формула 1

Макс Верстапен е най-успешният пилот през последните години във Формула 1, но при всички победи, които нидерландецът завоюва, той така и не успя да покори „Марина Бей“ в Сингапур нито веднъж.

Taking a look back at the most recent drivers to win big on the streets of Singapore... 🏆 It takes a street circuit elite driver to take victory at Marina Bay! 😮‍💨 #F1 #SingaporeGP @MarshGlobal https://t.co/Ykik9QRUOy — Formula 1 (@F1) October 7, 2026

Градското трасе реално се явява най-неуспешното за пилота на Ред Бул, който има общо девет участия в Гран При на Сингапур, в които водил в само три обиколки и се е качвал на подиума четири пъти, но нито веднъж на най-високото му стъпало. Нидерландецът има три втори места под прожекторите на „Марина Бей“, включително през последните две години, както и през 2018 година.

Elusive so far... 👀 Will @Max33Verstappen be able to secure his first Singapore victory? 📈 #F1 #SingaporeGP https://t.co/ZE8H3HVPeO — Formula 1 (@F1) October 7, 2026

„Марина Бей“ е една от седемте писти, на които Верстапен се е състезавал във Формула 1, но не е печелил, но на нито една от другите шест той няма толкова много стартове. Останалите трасета, на които четирикратният шампион не е печелил са: „Сочи“ в Русия, „Портимао“ в Португалия, „Истанбул Парк“ в Турция, „Нюрбургринг“ в Германия, „Муджело“ в Италия и „Мадринг“ в Испания. На последните три от тях Верстапен има по само един старт, на „Портимао“ и „Истанбул Парк“ е участвал по два пъти, а в Сочи – седем пъти.

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Със сигурно Верстапен ще бъде окрилен от първата си победа за сезона, която той спечели в Малайзия в неделя и ще се опита най-накрая да триумфира и в Сингапур. Догодина пък той ще има шанс да постигне победи на още три от пистите, на които все още не е печелил, а именно „Мадринг“, „Истанбул Парк“ и „Портимао“. Последните две от тях за последно приеха Формула 1 през 2021 година, а догодина ще се завърнат в календара на титулярни позиции.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

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Снимки: Gettyimages