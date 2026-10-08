Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

"Марина Бей" е най-неуспешното трасе на Макс Верстапен във Формула 1

  • 8 окт 2026 | 07:30
  • 1516
  • 0

Макс Верстапен е най-успешният пилот през последните години във Формула 1, но при всички победи, които нидерландецът завоюва, той така и не успя да покори „Марина Бей“ в Сингапур нито веднъж.

Градското трасе реално се явява най-неуспешното за пилота на Ред Бул, който има общо девет участия в Гран При на Сингапур, в които водил в само три обиколки и се е качвал на подиума четири пъти, но нито веднъж на най-високото му стъпало. Нидерландецът има три втори места под прожекторите на „Марина Бей“, включително през последните две години, както и през 2018 година.

„Марина Бей“ е една от седемте писти, на които Верстапен се е състезавал във Формула 1, но не е печелил, но на нито една от другите шест той няма толкова много стартове. Останалите трасета, на които четирикратният шампион не е печелил са: „Сочи“ в Русия, „Портимао“ в Португалия, „Истанбул Парк“ в Турция, „Нюрбургринг“ в Германия, „Муджело“ в Италия и „Мадринг“ в Испания. На последните три от тях Верстапен има по само един старт, на „Портимао“ и „Истанбул Парк“ е участвал по два пъти, а в Сочи – седем пъти.

Доктор Марко: Макс мисли, че може да спечели и в Сингапур
Доктор Марко: Макс мисли, че може да спечели и в Сингапур

Със сигурно Верстапен ще бъде окрилен от първата си победа за сезона, която той спечели в Малайзия в неделя и ще се опита най-накрая да триумфира и в Сингапур. Догодина пък той ще има шанс да постигне победи на още три от пистите, на които все още не е печелил, а именно „Мадринг“, „Истанбул Парк“ и „Портимао“. Последните две от тях за последно приеха Формула 1 през 2021 година, а догодина ще се завърнат в календара на титулярни позиции.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

MotoGP с нов формат от 2027 година

MotoGP с нов формат от 2027 година

  • 7 окт 2026 | 15:08
  • 7019
  • 2
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

  • 8 окт 2026 | 08:34
  • 10766
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

  • 8 окт 2026 | 08:34
  • 3112
  • 0
Впечатляващите цифри зад възхода на Дукати при Джиджи Дал’Иня

Впечатляващите цифри зад възхода на Дукати при Джиджи Дал’Иня

  • 6 окт 2026 | 19:03
  • 2249
  • 0
Доктор Марко: Макс мисли, че може да спечели и в Сингапур

Доктор Марко: Макс мисли, че може да спечели и в Сингапур

  • 6 окт 2026 | 18:41
  • 2583
  • 0
Звезди от Формула 1 гледаха битката на Солберг

Звезди от Формула 1 гледаха битката на Солберг

  • 6 окт 2026 | 17:51
  • 1793
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Познат у нас сърбин е вариант за нов селекционер на България

Познат у нас сърбин е вариант за нов селекционер на България

  • 8 окт 2026 | 08:06
  • 4945
  • 16
Меси каза сбогом, Роналдо му отговори: Написа история, която ще остане завинаги

Меси каза сбогом, Роналдо му отговори: Написа история, която ще остане завинаги

  • 7 окт 2026 | 21:50
  • 24361
  • 277
Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

  • 8 окт 2026 | 08:15
  • 1909
  • 0
Гръмко поражение и тежък удар за Балкан в "Арена Ботевград"

Гръмко поражение и тежък удар за Балкан в "Арена Ботевград"

  • 7 окт 2026 | 20:46
  • 25458
  • 67
Енчо Керязов: Щангистите са обезпечени финансово за Световното

Енчо Керязов: Щангистите са обезпечени финансово за Световното

  • 7 окт 2026 | 19:05
  • 12194
  • 4
Eто как Барселона отбеляза прощалния мач на Меси с Аржентина

Eто как Барселона отбеляза прощалния мач на Меси с Аржентина

  • 7 окт 2026 | 19:13
  • 17444
  • 244