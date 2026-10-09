U17 се завръща след двуседмична пауза с голямото дерби ЦСКА – Левски

Мачовете в Елитната юношеска група до 17 години се подновяват след двуседмична пауза, наложена заради срещите на националните ни гарнитури. Седмият кръг предлага осем двубоя, а големият акцент е дербито между ЦСКА и лидера Левски.

„Сините“ оглавяват класирането с 15 точки след пет победи и една загуба. В последния си шампионатен мач те надделяха с 2:1 над ЦСКА 1948. ЦСКА е трети с 13 точки, но ще търси реакция след минималното поражение с 0:1 при гостуването си на Лудогорец.

Втората позиция е за Национал, който гостува на Етър. Столичният тим все още няма загуба и е събрал 14 точки, след като в предишния кръг спечели головия спектакъл с Академик Пловдив с 4:3. Етър е девети с 10 точки и пристига след успех с 4:2 над Нефтохимик.

Интересен сблъсък се очаква и между Септември и Лудогорец. Домакините са пети с 13 точки и имат най-резултатното нападение в групата с 23 отбелязани гола. Лудогорец се намира непосредствено зад тях с 12 точки, но притежава най-добрата защита – само три допуснати попадения.

Ботев Пловдив, който е четвърти с 13 точки, приема Нефтохимик. „Жълто-черните“ се завръщат след победата с 2:1 над Хебър, докато бургазлии ще опитат да се възстановят след загубата от Етър.

ЦСКА 1948 посреща Славия. Двата отбора са разделени само от една точка – „червените“ са седми с 11, а „белите“ заемат осмото място с 10. Славия влиза в двубоя след категоричен успех с 4:0 над Арда.

Пирин Благоевград приема Хебър, а Черно море гостува на последния Арда. Програмата се допълва от пловдивското дерби между Академик и Локомотив.

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