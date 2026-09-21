Етър надви Нефтохимик в голов двубой при U17

Етър победи Нефтохимик с 4:2 като гост в двубой от шестия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата се игра на изкуствения терен в град Ветрен.

Димитър Христов даде аванс на гостите в 24-тата минута, а Денис Тодоров удвои в 38-ата. Нефтохимик се върна в мача веднага след почивката чрез Максим Киряков, който намали на 1:2 в 48-ата минута.

Емир Мехмед се разписа два пъти през втората част и осигури убедителна преднина на Етър. В 80-ата минута Максим Киряков отбеляза втория си гол и оформи крайното 2:4.

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