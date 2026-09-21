Национал надви Академик (Пловдив) в голов трилър при U17

Национал победи Академик (Пловдив) с 4:3 в двубой от шестия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата се игра на изкуствения терен на Националната спортна академия в София.

Виктор Савов даде аванс на домакините в 16-ата минута, а Борис Стефанов удвои в 28-ата. Академик отговори с попадения на Виктор Петков и Иван Прангов съответно в 34-тата и 40-ата минута.

Малко преди почивката Борис Стефанов се разписа за втори път и възстанови преднината на Национал – 3:2. Домакините добавиха още едно попадение в 61-вата минута.

Академик не се отказа и в добавеното време Виктор Танчев намали на 3:4, но Национал запази аванса си и спечели трите точки.

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