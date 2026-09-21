Ботев (Пловдив) надви Хебър като гост при U17

Ботев (Пловдив) победи Хебър с 2:1 в двубой от шестия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата се игра на помощния терен „Георги Бенковски“ в Пазарджик.

Първото полувреме премина без попадения, а гостите нанесоха своя удар в началото на втората част. Антоан Добрев откри резултата в 50-ата минута, а само пет минути по-късно Калоян Горанов удвои преднината на „канарчетата“.

Хебър върна едно попадение чрез Георги Бесалев в 79-ата минута, но Ботев запази аванса си до края и спечели трите точки.

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