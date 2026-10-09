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Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

  • 9 окт 2026 | 09:21
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Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

Днес предстои да се изиграят първите два мача от 12-ия кръг на Втора лига. Лидерът Вихрен гостува на отбора на Янтра, който се намира в серия от три поредни шампионатни загуби. В другата среща Етър и Фратрия ще премерят сили на стадион "Ивайло" във Велико Търново.

Втора лига, XII кръг

9 октомври, петък, 17:30 ч.:

Янтра (Габрово) - Вихрен (Сандански)

9 октомври, петък, 20:00 ч.:

Етър - Фратрия

10 октомври, събота, 16:00 ч.:

Несебър - ЦСКА II

Марек - Берое

Рилски спортист - Локомотив (Горна Оряховица)

Спортист (Своге) - Хебър (Пазарджик)

Пирин (Благоевград) - Спартак (Плевен)

10 октомври, събота, 18:00 ч.:

Добруджа - Черноморец (Бургас)

13 октомври, вторник, 18:00 ч.:

Монтана - Лудогорец II

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