Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

Днес предстои да се изиграят първите два мача от 12-ия кръг на Втора лига. Лидерът Вихрен гостува на отбора на Янтра, който се намира в серия от три поредни шампионатни загуби. В другата среща Етър и Фратрия ще премерят сили на стадион "Ивайло" във Велико Търново.
Втора лига, XII кръг
9 октомври, петък, 17:30 ч.:
Янтра (Габрово) - Вихрен (Сандански)
9 октомври, петък, 20:00 ч.:
10 октомври, събота, 16:00 ч.:
Рилски спортист - Локомотив (Горна Оряховица)
Спортист (Своге) - Хебър (Пазарджик)
Пирин (Благоевград) - Спартак (Плевен)
10 октомври, събота, 18:00 ч.:
Добруджа - Черноморец (Бургас)
13 октомври, вторник, 18:00 ч.:Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google