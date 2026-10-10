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Марек удари Берое в голово шоу на "Бончук"

  • 10 окт 2026 | 18:17
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Марек удари Берое в голово шоу на "Бончук"

Марек победи с 3:2 Берое в двубой от 12-ия кръг на Втора лига, игран на стадион "Бончук". Христо Каймакански даде преднина на домакините още в 5-ата минута, а само 60 секунди по-късно Запро Динев възстанови равенството.

Даниел Кирилов (17') и Марко Милетич (40') осигуриха комфортен аванс на дупничани до почивката. Той обаче можеше да бъде заличен през второто полувреме. Симеон Вешев върна интригата в 65-ата минута, а до края на срещата заралии пропуснаха няколко добри възможности да стигнат до точката.

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По този начин Марек събра 17 пункта и се измъкна от опасната зона в класирането, като вече заема 12-ото място. Старозагорци пък остават на осмата позиция със своите 18 т.

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