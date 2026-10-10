Хебър остави "шоколадите" в опасната зона

Хебър спечели с 3:1 гостуването си на Спортист (Своге) от 12-ия кръг на Втора лига. Двата отбора си размениха по един гол преди почивката - Мариян Вангелов откри резултата в 22-рата минута, а четири по-късно Антонио Попов изравни за "шоколадите".

С две късни попадения пазарджиклии стигнаха до крайния успех. Стефан Цонков (84') направи 2:1, а Вангелов (90') сложи точка на спора с втория си гол в мача.

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Благодарение на спечелените три точки тимът на Николай Митов се изкачи до 10-ото място в класирането. Спортист остава в опасната зона, заемайки 16-ата позиция.

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