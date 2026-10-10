С човек по-малко Локо (ГО) удържа хикса в Самоков

Рилски спортист и Локомотив (Горна Оряховица) завършиха при нулево равенство в среща от 12-ия кръг на Втора лига. По този начин и "скиорите", и "железничарите" продължиха сериите си без загуба в първенството.

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Тимът на Николай Панайотов със сигурност може да бъде по-доволен от точката, тъй като близо половин час игра с човек по-малко. В средата на втората част играч на Локомотив получи червен картон и все пак съотборниците му не допуснаха попадение.

По този начин Рилецо си върна петото място, докато "червено-черните" остават на девета позиция в подреждането.

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