Янтра 0:0 Вихрен

Отборите на Янтра и Вихрен играят при 0:0 един срещу друг в мач от 12-ия кръг на Втора лига.

Гостите са лидер в класирането с актив от 24 точки, докато домакините са на девето място с 16.

ЯНТРА 0:0 ВИХРЕН

ЯНТРА: 1. Василев, 7. Станев, 5. Георгиев, 24. Димитров, 17. Ганчев, 16. Енчев, 6. Казаков, 15. Райнов, 21. Коконов, 10. Ангелов, 71. Иванов

ВИХРЕН: 1. Нисторов, 21. Башлиев, 16. Хаджиев, 6. Бастунов, 13. Тренков, 18. Тунгаров, 23. Манолев, 73. Бенгюзов, 8. Ивов, 17. Пимента, 29. Йорданов

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