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Дубълът на ЦСКА отново на върха във Втора лига

  • 10 окт 2026 | 18:08
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Дубълът на ЦСКА отново на върха във Втора лига

Дублиращият тим на ЦСКА отново си върна върха във Втора лига. “Червените” таланти завършиха 0:0 при гостуването си на Несебър в мач от 12-ия кръг на втория ни ешелон. Така те се изравниха по точки с досегашния лидер Вихрен, но заради по-добрата си голова разлика изместиха санданчани от първото място.

Любопитна подробност е, че и следващия официален двубой на Несебър ще е с ЦСКА, но срещу първия отбор. На 18 октомври отборът от едноименния черноморски град приема “червените” в среща от турнира за Купата на България.

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