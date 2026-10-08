Гидженов ще свири Черно море - Левски, Любомиров получи ЦСКА 1948 - ЦСКА

Срещи от XI кръг в efbet Лига, сезон 2026 - 2027:
10 октомври, 15:00 часа
ПФК Ботев Враца - Спартак Варна 1918
ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Петър Милков Николов СН: Георги Владимиров Игнатов
10 октомври, 17:30 часа
Локомотив София 1929 ЕАД - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Веселинов Димитров 4-ТИ: Васил Петров Минев
ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Антонио Тодоров Антов СН: Валентин Желев Добрев
10 октомври, 20:00 часа
ПФК Ботев Пловдив АД - ПФК Славия 1913
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Радослав Георгинов Вутов 4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Михаел Петков Павлов СН: Ангел Любенов Ангелов
11 октомври, 15:00 часа
ПФК Септември София - ФК Дунав Русе
ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Живко Руменов Петров4-ТИ: Петър Милков Николов
ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Михаел Петков Павлов СН: Николай Йорданов Колев
11 октомври, 17:30 часа
ПФК Черно море АД - ПФК Левски
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Тодор Василев Вуков 4-ТИ: Георги Георгиев Новачев
ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Денислав Йорданов Сталев СН: Ахмед Яшар Ахмед
11 октомври, 20:00 часа
ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЦСКА ЕАД
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Дарин Василев Иванов 4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Християна Красимирова Гутева СН: Йордан Костадинов Иванов
12 октомври, 20:00 часа
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев 4-ТИ: Димо Стоянов Димов
ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Петров Стоянов СН: Кольо Димитров ДаневДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google