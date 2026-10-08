Мерцедес дава различни коли на Ръсел и Антонели в Сингапур

Отборът на Мерцедес във Формула 1 ще използва две коренно различни аеродинамични спецификации на своя болид W17 за предстоящата Гран при на Сингапур. Джордж Ръсел ще се състезава с конфигурацията от Баку, докато съотборникът му Андреа Кими Антонели ще продължи да залага на обновения пакет, дебютирал на пистата „Сепанг“.

Германският тим въведе мащабни промени по пода и купето по време на състезателния уикенд в Малайзия. Модификациите включваха преработени елементи на пода зад предните гуми и скосени горни повърхности на страничните кутии. Въпреки че новостите осигуриха по-голямо аеродинамично притискане в бързите завои, необичайните условия и грубият асфалт затрудниха инженерите в пълното разчитане на данните, а пилотите трябваше да балансират задната част на автомобила с подаване на газ в средата на завоите.

First George, now Kimi ✨🧢 #F1 #SingaporeGP @MercedesAMGF1 https://t.co/zn5XqjaAA4 — Formula 1 (@F1) October 8, 2026

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За да се съберат преки сравнителни данни, бе взето решението за разделяне на конфигурациите. Ръсел определи тази стъпка като напълно логична, имайки предвид, че така или иначе ще стартира от задните редици заради наказание за смяна на компоненти по задвижващата система.

„Всъщност аз инициирах този разговор още преди неделния старт - разкри Ръсел. - След като се появи проблемът, изборът стана пределно ясен. Преди състезанието бяхме раздвоени, но аз лично клонях към връщане назад, а сега това е напълно естествено решение.“

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„Няма признаци, че подобренията не работят. Знаем, че болидът ни от Баку беше същият като в Будапеща и на "Зандвоорт". В Баку спечелихме полпозишън с осем десети аванс, а в Будапеща изоставахме с четири десети. Подобни колебания са драстични, така че сме уверени, че спецификите на трасето в Малайзия бяха основната причина. Наказанието за двигателя ни дава отлична възможност да се върнем към пакета, с който спечелих в Баку.“

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От своя страна лидерът в генералното класиране Антонели ще кара с новия пакет през целия уикенд и няма да преминава към предишната версия, дори ако данните от сесиите покажат сходно темпо. Италианецът остава убеден, че новите елементи носят реално предимство, а състезанието на „Сепанг“ е било изключение заради настилката и температурите на пистата над 60 градуса.

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„Резултатите на "Сепанг" ни показаха друга картина, но там условията бяха изолиран случай заради изключително грубия асфалт и жегата - сподели Антонели. - В Сингапур температурите са по-ниски, а настилката е в много по-добро състояние. Уикендът ще бъде чудесен тест, защото в Малайзия се затруднявахме в бавните завои, а тук те преобладават. Ще бъде интересно да направим пряко сравнение между двете коли. Вярвам, че подобрението е реално, и се надявам този уикенд да разкрием пълния потенциал на пакета.“

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

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Снимки: Gettyimages