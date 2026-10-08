Хамилтън съжалява за пропуснатата битка на мокра писта с Верстапен

Люис Хамилтън изрази разочарованието си от пропуснатия шанс да премери сили с Макс Верстапен в дъждовни условия по време на Гран при на Бахрейн. Въпреки това седемкратният световен шампион подчерта, че не таи негативни чувства към Международната автомобилна федерация (ФИА) за взетите решения.

На пистата „Сепанг“ миналия уикенд всички предпоставки за вълнуваща надпревара на мокро трасе бяха налице. Софтуерен хаос по време на загряващата обиколка и необходимостта ФИА да изпрати допълнителни указания към отборите обаче забавиха старта. В резултат на това пистата изсъхна значително и пилотите направиха само няколко обиколки с гуми интермедия, преди да преминат към сликове.

Checking in for the weekend 👉 #F1 #SingaporeGP @F1NightRace https://t.co/T4bP2c7whE — Formula 1 (@F1) October 8, 2026

Защо Верстапен не е готов да премине във Ферари

Пред медиите в Сингапур британският пилот сподели, че е бил силно развълнуван от перспективата за дъждовно състезание и пряк дуел с Верстапен и Андреа Кими Антонели. Продължителното отлагане обаче му отне тази възможност.

Въпреки неосъществения сблъсък на пистата, Хамилтън защити действията на ръководния орган, като отбеляза, че сигурността на пилотите винаги трябва да бъде основен приоритет при сложни метеорологични условия.

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„Очаквах с нетърпение мокрото състезание, когато започна да вали. Казах си: "Страхотно, това ще бъде забавно". Направихме обиколките до стартовата решетка, имаше доста водни пръски, но заради забавянето и всичко останало в крайна сметка не се стигна до онази битка с Макс и Кими, която толкова чаках. Не съм разочарован от ФИА. Вярвам, че те правят всичко възможно, за да гарантират нашата безопасност.“

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Хамилтън напомни и за силното си темпо при пробива през колоната, като разкри, че това му е напомнило за началните му години в картинга, когато често е потеглял от дъното на решетката с далеч по-слаба машина.

„Беше изключително забавно. Честно казано, върна ме към детските ми години, когато първият ми картинг беше пета употреба, целият изкривен, а аз трябваше да стартирам от дъното на колоната и да изпреварвам наред. В това отношение наистина се върнах назад във времето.“

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Снимки: Gettyimages