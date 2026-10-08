Защо Верстапен не е готов да премине във Ферари

Макс Верстапен не споделя старата максима, че „всеки пилот мечтае да се състезава за Ферари“. Тази теза се приписва на самия Енцо Ферари и Тото Волф използва това обяснение, когато Люис Хамилтън реши да напусне Мерцедес и да премине в Скудерията.

В Сингапур обаче Верстапен даде да се разбере, че не е готов на такава стъпка в евентуален следващ етап от развитието на кариерата му във Формула 1.

Elusive so far... 👀 Will @Max33Verstappen be able to secure his first Singapore victory? 📈 #F1 #SingaporeGP https://t.co/ZE8H3HVPeO — Formula 1 (@F1) October 7, 2026

„Просто искам да побеждавам, не си падам по носталгичните размишления. Разбира се, отнасям се с голямо уважение към марката Ферари, но ако това означава да се боря максимум за 5-о или 6-о място, то какъв е смисълът - обясни Верстапен. - Интересуват ме само резултатите, заедно с Ред Бул имаме силни постижения, за мен този тим е като второ семейство и сега работим по пълното преобразяване на отбора и преследваме нови цели.“

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На въпрос дали Кристиан Хорнър трябва да се върне в падока на Формула 1, Верстапен демонстрира, че отношенията му с уволнения от Ред Бул скандален бос, са вече на друг етап.

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„Не искам да прозвучи грубо, но това не е мой проблем - обясни бившият световен шампион. - И тази тема изобщо не ме вълнува. Той вече е доказал, че може да справя с поставените му задачи и ако има подходяща възможност, той ще се върне, нямам съмнение в това.“

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Снимки: Gettyimages