Фредерик Васьор пак недоволства от италианските медии

Ръководителят на Ферари Фредерик Васьор отправи остри критики към медийното отразяване и най-вече към италианската преса, която пише за Формула 1. Според френския специалист постоянните спекулации и негативни публикации около него или тима оказват сериозно психологическо въздействие върху служителите във фабриката в Маранело.

През изминалата седмица шефът на „черните кончета“ попадна в центъра на една от най-бурните медийни атаки, откакто застана начело на отбора. Интервю на Кристиан Хорнър за британското издание The Times разпали слухове за бъдещето на французина и постави позицията му под въпрос. Това дори принуди ръководството на Ферари да направи официално изявление, с което да потвърди пълното си доверие към настоящия проект и неговия лидер.

Taking a look back at the most recent drivers to win big on the streets of Singapore... 🏆 It takes a street circuit elite driver to take victory at Marina Bay! 😮‍💨 #F1 #SingaporeGP @MarshGlobal https://t.co/Ykik9QRUOy — Formula 1 (@F1) October 7, 2026

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В интервю за Canal+ Васьор сподели, че съзнателно се изолира от медийното пространство и социалните мрежи като Инстаграм и Туитър, като напълно избягва да чете написаното за Скудерията.

Френският мениджър поясни, че личните нападки не го тревожат толкова, колкото последиците от тях върху близо 1500-те служители, за които той отговаря. По думите му негативната среда се отразява директно върху мотивацията на персонала всяка сутрин, което в крайна сметка вреди на представянето на цялата организация на пистата.

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„Нямам профили в Инстаграм или Туитър и не чета пресата. Опитвам се да се предпазвам от всичко това. Основната ми грижа са онези 1500 души, които работят с мен. Когато за мен, за отбора или за каквото и да било се каже нещо негативно, те усещат този ефект още на следващата сутрин, когато дойдат на работа. Смятам, че това оказва огромно отрицателно въздействие върху резултатите ни.“

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Васьор подчерта също, че не му е достатъчно да е директор на Ферари не изчерпва амбициите му, тъй като крайната му цел е да върне легендарния тим към победите. Макар да приема ръководството на италианския отбор като огромна привилегия, той вярва, че истинският успех се измерва единствено с триумфи.

Французинът открои и съществената разлика между враждебния тон в медиите и безусловната любов на тифозите. Той отбеляза, че привържениците подкрепят отбора със същата страст и в трудните моменти, събирайки се пред базата както след успехи, така и след тежки поражения.

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„Да отидеш във Ферари не е Свещеният граал във Формула 1. Да побеждаваш с Ферари – ето това е истинската цел. Изобщо не смятам, че съм постигнал върха. Да бъдеш част от този тим е страхотно, но да побеждаваш с него е още по-хубаво. Има огромна разлика между това, което пише в пресата и блоговете, и реалното отношение на хората, което винаги е изключително позитивно. Феновете са невероятно страстни. Стотици ни чакат пред фабриката при победа, но са там и когато губим. Това за нас не е напрежение, а безценно предимство.“

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Снимки: Gettyimages