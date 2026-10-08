Съотборник на Гьокереш показа неволите му в голфа

Нападателят на Арсенал Виктор Гьокереш може и да е сред най-популярните футболисти на своята позиция в момента, но определено не е умел в друг разпространен спорт в Англия - голфа.

Това се видя от видеа, които съотборникът му в Арсенал Бен Уайт публикува в Инстаграм. На едното се вижда как Гьокереш не може да уцели топчето за голф, а на второто той успява да го умери, но не в правилната посока и така то пада в близкото езеро. Впоследствие защитникът изтри клиповете, но те вече бяха разпространени от редица потребители и страници в социалните мрежи, с което шведският национал си навлече куп подигравки.

Gyokeres is better at golf than football. https://t.co/SgrxZYwyjE — Troll Football (@TrollFootball) October 8, 2026

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