Гьокереш изригна на Карпатите и Швеция остана на върха

Швеция продължи безупречния си ход в Лигата на нациите, след като се наложи с 1:0 при гостуването си на Румъния в среща от четвъртия кръг на четвърта група в Лига „В“. Двубоят се игра на „Национална арена“ в Букурещ, а единственото попадение падна още в 13-ата минута.

𝗙𝗨𝗟𝗟𝗧𝗜𝗗 Såja!! 🙌 🇷🇴 0-1 🇸🇪 https://t.co/T9dEoJHWhu — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) October 5, 2026

Автор на гола бе Виктор Гьокереш, който с това си попадение се превърна в първия футболист в историята на турнира, разписал се в седем поредни мача. Нападателят на Арсенал стигна до тази серия само три дни след като изравни резултата при равенството 1:1 с Босна и Херцеговина в Зеница, с което вече бе станал първият с голове в шест поредни срещи от Лигата на нациите.

След ранния удар румънците поеха инициативата и натиснаха за изравняване, но така и не намериха пробив. Денис Ман стреля опасно в 58-ата минута, а Николае Станчу опита късмета си малко след час игра, без да затрудни сериозно вратаря на гостите. Домакините имаха и няколко положения след статични положения, като Разван Марин се нагърби с изпълненията от корнер, но шведската защита издържа.

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Тимът на Греъм Потър направи промени в средата на второто полувреме, като Хуго Ларсон и Даниел Свенсон влязоха на мястото на Йенс Карлстрьом и Густав Гудмундсон, с което стабилизира контрола върху мача. Александър Исак отсъства от състава на скандинавците, след като се завърна в Ливърпул веднага след първия мач в този прозорец, в който се разписа именно срещу Румъния.

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Така Швеция вече има десет точки и остава начело в групата, докато Румъния продължава да е в тежко положение на последното място. За домакините това е девета поредна среща без суха мрежа, а само в рамките на този прозорец те допуснаха внушителните тринадесет гола.

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