Латвала за най-тежкия ден в кариерата му: Оливър плачеше в колата, Еванс се труди упорито

Шефът на отбора на Тойота в Световния рали шампионат Яри-Мати Латвала е преживял редица трудни моменти в състезателната си кариера, но изминалата неделя се оказа едно от най-тежките изпитания в професионалния му път. По собствените му думи, това е бил най-трудният ден, откакто заема ръководния пост в японския тим.

На пръв поглед ситуацията изглежда парадоксална, тъй като Тойота отпразнува спечелването на седма титла при пилотите в последните осем сезона. Радостта от триумфа обаче бе помрачена от начина, по който се развиха събитията – докато единият състезател стигна до върха, другият претърпя съкрушително поражение в последните метри.

A fierce rival, but a gracious team-mate. Oliver Solberg’s title dream ended in heartbreak, but his respect for Elfyn Evans and Scott Martin shone through. Class, Oliver. 👏 #WRC https://t.co/11CAqLwCgx — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 7, 2026

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„Трябва да призная, че това вероятно беше най-трудният ми ден като ръководител на отбор - заяви Латвала пред Dirtfish. - Когато видиш как единият пилот губи шампионата едва двеста метра преди финала, на предпоследния завой, а другият, който пет пъти е завършвал втори и непрекъснато се е борил за трофея, най-накрая го постига... чувството е изключително противоречиво, особено когато се опитваш да подкрепиш и двамата.“

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За разлика от състезателните инженери на пилотите Руи Соареш (на Елфин Еванс) и Стефан Уилямс (на Оливър Солберг), Латвала нямаше право на лични предпочитания. Неговата отговорност изискваше да запази неутралитет, а реакцията му в кулминационния момент привлече огромно внимание.

Финландецът избра първо да отиде при Солберг, който все още се намираше в автомобила на стоп-линията на финалния етап, преди да се присъедини към празненствата на новия световен шампион Еванс.

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„Оливър беше напълно съкрушен - разказа Латвала. - Той плачеше и се виждаше колко му е тежко – държеше всичко в ръцете си и го изпусна в самия край. Опитах се да го окуража, като му казах, че спечели ралито и беше най-бързият пилот в шампионата, но моментът просто не беше назрял за титлата. Сигурен съм, че в бъдеще той ще бъде многократен световен шампион и трябва да гледа напред. Знам, че тези думи не помагат особено в такъв момент. Нужно му е време, за да превъзмогне болката, но съм убеден, че ще се завърне още по-силен.“

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Що се отнася до новия шампион Елфин Еванс, Латвала бе негов съперник по трасетата в продължение на години, преди да поеме ръководния пост в Тойота от Томи Макинен през 2021 година.

„Той се труди по-усърдно от всеки друг - подчерта Латвала. - Никой не е вложил толкова много усилия, колкото него, за да стигне до този успех. Вярвам, че кармата в живота си свърши работата и положеният труд му донесе титлата точно сега. Ако не беше спечелил днес, не знам дали изобщо някога щеше да успее. Този триумф ще му позволи да бъде много по-спокоен в бъдеще и да се бори с увереност за нови отличия. Ако отново беше претърпял поражение след толкова много разочарования, щеше да бъде изключително трудно от психологическа гледна точка да намери сили за нов опит. Сега обаче той е по-силен от всякога.“

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Снимки: Imago