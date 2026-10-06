Себастиен Ожие оглави авторитетна класация в WRC

9-кратният световен рали шампион Себастиен Ожие оглави класацията за най-много подиума в историята на Световния рали шампионат. В Сардиния Ожие завърши втори и се качи на подиума за 121-и път в кариерата си в WRC.

До неделя Ожие делеше първото място в тази класация с другия 9-кратен световен шампион Себастиен Льоб, като и двамата имаха по 120 подиума.

The smallest of margins 😔 #WRC | #RallyItaliaSardegna 🇮🇹 https://t.co/oij71NgooP — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 6, 2026

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Все още обаче не е ясно дали през 2027 година ще гледаме отново Ожие в WRC. Преди рали “Сардиния” той потвърди пред тв канала Canal+, че през 2027 няма да стартира в любимото му рали “Монте Карло” и допълни, че може да участва с “още по-ограничена програма”. Все още обаче от Тойота не са обявили пилотите си за догодина, когато влизат в сила новите технически правила за автомобилите и ще дебютират новите WRC27 коли.

В челото на класацията за най-много подиуми са още двукратният световен шампион Карлос Сайнц с 97 класирания в топ 3. Следват Тиери Нювил (световен шампион за 2024) със 76 подиума и Юха Канкунен (4 световни титли) със 75.

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Снимки: Imago