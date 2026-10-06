Петер Солберг след драмата на Оливър: Изключително боли, но се гордея с него

Световният шампион за 2003 година Петер Солберг преживя истинска буря от емоции по време на финала на сезона в Световния рали шампионат в Сардиния. За няколко мига норвежката легенда вярваше, че синът му Оливър е на крачка от историческо постижение. Младият пилот се движеше с шампионско темпо към финалната линия на кампанията за 2026 година, а семейство Солберг вече се събираше в зоната за контрол, за да приветства Оливър и навигатора му Елиът Едмъндсън като новите първенци на планетата.

Грешка само на двеста метра и два завоя преди края обаче преобърна всичко. Така мечтата Петер и Оливър да се превърнат в първите баща и син със световни титли в историята на рали шампионата се изплъзна в последния възможен момент. Въпреки съкрушителния развой, бащата не скри огромната си гордост от представянето на своя наследник.

The smallest of margins 😔 #WRC | #RallyItaliaSardegna 🇮🇹 https://t.co/oij71NgooP — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 6, 2026

Солберг обясни грешката, заради която загуби световната титла

„Пулсът ми беше висок през целия уикенд - сподели Солберг-старши пред Dirtfish. - Преди това състезание Оливър беше пределно мотивиран и твърдо вярваше, че може да грабне титлата. Аз му казах, че оценявам позитивизма му, но разликата все пак беше цели двадесет и една точки. Страстта, с която караше от първия етап, беше невероятна. Разбира се, накрая дойдоха сълзите и разочарованието, след като водеше с 1,9 секунди само двеста метра преди финала. Беше грешка, но в нашия спорт се случват такива неща. Той спечели самото рали с голяма преднина и завоюва среброто в шампионата, при това в първия си пълен сезон на най-високо ниво. Трябва да е много горд, макар че в първия момент болката е силна.“

Според норвежкия ветеран финалът на сезона е бил едно от най-непредсказуемите събития, на които е присъствал.

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„Честно казано, това беше най-лудото състезание, което съм виждал - продължи Солберг. - Развитието с точките беше невероятно – в събота отпадна Нювил, после дойде спуканата гума на Фурмо, а в неделя Ожие караше малко по-бавно. Никой не знаеше какво се случва. Не бих го нарекъл лотария, но беше истинско безумие. Рали спортът е уникален с това, че може да предложи такава драма буквално в последния етап. За съжаление, Оливър изпусна титлата, но всичко беше изключително напрегнато. Напълно съм изтощен, а дори не съм седял зад волана.“

Първият, който разговаря с разстроения Оливър след финала, бе шефът на отбора на Тойота Яри-Мати Латвала, следван плътно от разплакания му баща. Петер Солберг разкри и какво е казал на сина си в този тежък миг:

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„Казах му, че трябва да извлече само позитивите. Еванс също напълно заслужаваше шампионата – неговото семейство работи неуморно и опита толкова много пъти, така че никой не може да му отнеме този успех. Това беше невероятна битка и той я спечели с достойнство. Опитах се да насоча вниманието на Оливер към факта, че той спечели ралито, има бляскаво бъдеще, завършва втори в света в дебютната си година и ще присъства на официалното награждаване на ФИА.“

Солберг-старши подчерта, че грешките са неизбежна част от израстването на всеки голям шампион.

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„Можем да се връщаме назад към състезания като "Канарските острови", но реалността е такава – трябва сам да минеш през грешките, да си извлечеш поука и да се прегрупираш, за да не ги повтаряш в бъдеще. Той е едва на двадесет и пет години. Дори да погледнем назад към пилоти като Ойт Танак, Колин Макрей, Карлос Сайнц или дори Льоб и Ожие – всеки от тях е минал по този път. Ралито е спорт, в който няма как да обясниш на някого какво да не прави, докато не се сблъска сам със ситуацията. Оливър беше много мотивиран и направи фантастични последни пет ралита. Няма значение дали губиш точки заради технически проблем или лична грешка, важното е, че накрая всичко си идва на мястото.“

В заключение световният шампион от 2003 година отбеляза, че синът му притежава дори повече страст от него самия.

„Да бъдеш от следващото поколение носи огромен натиск. Аз самият стигнах до сребърния медал във втория си пълен сезон. Сега Оливър просто трябва да продължи напред, да запази радостта от карането, да работи здраво с отбора и хората около себе си и успехите неизбежно ще дойдат.“

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Снимки: Imago