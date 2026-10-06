Солберг обясни грешката, заради която загуби световната титла

Вицешампионът в Световния рали шампионат Оливър Солберг заяви, че е дал абсолютно всичко от себе си в битката за отличието в Италия и не съжалява за безкомпромисния си подход, въпреки че изпусна титлата само два завоя преди финала.

25-годишният състезател водеше с 1,9 секунди пред съотборника си в Тойота и пряк конкурент за короната Елфин Еванс на малко повече от километър преди края на сезона. Ако беше удържал тази преднина до финалната линия, Солберг щеше да грабне световната титла, след като влезе в решителното състезание с изоставане от 21 точки спрямо британеца.

You've earned the upmost respect, Oliver 👏 #WRC | #RallyItaliaSardegna 🇮🇹 https://t.co/016bYPXsmr — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 5, 2026

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Във финалния етап за сезона обаче Солберг излетя от пътя и се заби в крайпътните храсти. Все пак, Солберг успя да се върне на трасето и дори спечели ралито, но този инцидент го лиши световната титла.

В интервю за Dirtfish след финала пилотът бе категоричен, че избраният рисков подход е бил единственият правилен ход.

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„Изключително горд съм. Ако бях загубил пауърстейджа, никога нямаше да мога да кажа, че съм дал всичко от себе си. Но след като дадох максимума и излетях, поне знам, че опитах“, заяви Солберг.

„Боли, но както казах и в началото на седмицата – когато поемаш рискове, винаги има възможност да съжаляваш. Ако никога не рискуваш обаче, никога няма да разбереш какво можеш да постигнеш в живота и какви са възможностите ти. Ако не бях опитал, нямаше да имам този шанс. Естествено, че боли и човек съжалява, но това не помага.“

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Солберг коментира и конкретната грешка в завоя от етапа „Сасари“, която реши изхода на шампионата.

„Очаквах завоят да е чист и всичко вървеше нормално, докато от външната страна не се оказа храст с чакълест насип. Не очаквах колата да забие предницата така и всичко стана неочаквано. Когато караш на абсолютния лимит, подобни неща се случват. В онзи момент дори нямах информация за междинните времена и не знаех, че водя с две секунди.“

„Бях страшно напрегнат още от сутринта. Тъй като стартирах последен от колите в Rally1, се притеснявах, че трасето ще се замърсява и ще става все по-бавно. Затова с Елиът си казахме преди старта: каквото и да стане, ще натискаме докрай и ще дадем абсолютно всичко!“

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Състезателят, който наложи тотална доминация през втората половина на ралито и поведе в събота сутрин, не спести похвалите си и към новия шампион Еванс.

„Вложих страшно много усилия през целия уикенд и през целия шампионат. Преминах през много емоционални спадове и възходи, оставих сърцето си на пътя. Самият факт, че стигнах до шанс за титлата в самия край, е невероятен. Боли много, защото ралито е целият ми живот, моята мечта и моята страст. Една малка грешка на два завоя преди края реши всичко, но това е част от спорта.“

„Елфин напълно заслужава шампионската титла. Той направи превъзходен сезон. Аз поне съм спокоен, че си дадох реален шанс за победата и направих всичко по силите си“, завърши Солберг.

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Снимки: Imago