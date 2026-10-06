Звезди от Формула 1 гледаха битката на Солберг

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис гледа с вълнение прякото предаване на последната отсечка от рали „Сардиния“ в неделя, в която приятелят му Оливър Солберг се бори за световната титла.

Солберг излетя от трасето на 200 метра преди финала и загуби шанса си да стане световен шампион, а компания на Норис правиха Карлос Сайнц и Оскар Пиастри. Тримата гледаха етапа на телефона на Норис на борда на частния самолет, с който летяха от Куала Лумпур до Сингапур.

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Веднага след края на битката за световната рали титла, спечелена от Елфин Еванс, двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо написа похвален пост в социалните мрежи, посветен на Солберг, в който той отличи волята му да се бори до самия край.

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