Еванс: Не спечелихме титлата в Сардиния, цял сезон се борим за нея

След години на разочарования и пет втори места в крайното класиране на Световния рали шампионат, Елфин Еванс най-после стъпи на върха. В Сардиния уелският пилот и неговият навигатор Скот Мартин триумфираха с първата си титла, като сложиха точка на едно от най-дългите очаквания в съвременната история на WRC.

След финала напрежението отстъпи място на облекчение и усмивки. В типичния си стил обаче Еванс първо насочи погледа си към детайлите, които е можел да подобри.

Reactions to THAT moment in WRC history 🤯 #WRC | #RallyItaliaSardegna 🇮🇹 https://t.co/yt4Hokj5xi — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 5, 2026

Еванс е световен шампион, Солберг сбърка малко преди финала

„Честно казано, още не знам точно какво чувствам. Мисля, че е смесица от облекчение, щастие и радост. Не съм особено горд от последните си няколко състезания за сезона, но титлата не беше спечелена само тук — тя е резултат от работата през цялата година“, заяви новият световен шампион.

Кампанията започна с второ място в рали „Монте Карло“, а последвалата победа в Швеция изведе Еванс начело в подреждането. Въпреки трудните състезания в Кения и Хърватия, той продължи да трупа актив. Втората позиция на Канарските острови го върна на върха в шампионата, където остана до самия край.

Sum this up in three words 🤯 #WRC | #RallyItaliaSardegna 🇮🇹 https://t.co/SveG8Vjbxo — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 5, 2026

Коментаторското проклятие, което коства на Оливър Солберг титлата в WRC

След подиум в Португалия британецът записа едно от най-силните си представяния за годината, като взе втора победа за сезона в рали „Япония“. Летните месеци обаче се оказаха сериозно изпитание. Това, че стартира първи по макадамовите отсечки създаде трудности за Еванс, докато преследвачите му Сами Паяри и Оливер Солберг започнаха да топят пасива си със серия от добри класирания.

Въпреки това лидерът запази хладнокръвие и продължи да печели ценни точки — пети в Гърция, шести в Естония, нов подиум във Финландия и четвърто място в Парагвай. В Чили обаче спукана гума в предпоследния етап го лиши от второто място и го свали до пета позиция. Победата на Солберг там намали още повече разликата на върха.

Tradition 💦 #WRC | #RallyItaliaSardegna 🇮🇹 https://t.co/VgzwEGurzT — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 4, 2026

Рали “Хърватия” остава и догодина в WRC

„Мисля, че в Чили просто нямахме късмет“, върна се назад Еванс.

Такъв развой на кампанията напомняше за миналите разочарования в кариерата му. През 2020 година той влезе във финалния кръг - рали „Монца“ с аванс от 14 точки, но излитане от заснежения път му отне титлата в полза на Себастиен Ожие. Година по-късно Еванс отново завърши втори. Последваха още две втори места през 2023 и 2024 година, както и загуба само с четири точки през 2025 година.

Кошмар за Еванс! 7 километра ще решат титлата в WRC

Този път развръзката беше различна. Уелсецът пристигна в Сардиния със 17 точки преднина пред Паяри и 21 пред Солберг, като и тримата запазваха шансове за короната. Чистенето на трасето в петък затрудни лидера, докато Солберг поведе в събота и засили натиска.

В неделя интригата се заплете максимално. Спукана гума в предпоследния етап принуди Еванс да спре и да я смени, което му струва около две минути и унищожи шансовете му за точки в класирането Супер неделята. Всичко остана да се реши в пауърстейджа на финала на ралито.

Еванс премина дистанцията успешно. Солберг, който караше на предела на възможностите си в преследване на нужния резултат, допусна грешка и излетя от пътя само два завоя преди финала. Едва тогава Еванс можеше да бъде сигурен в триумфа си, докато баща му Гуиндаф вече бе започнал да празнува край трасето.

A moment in history 📸 #WRC | #RallyItaliaSardegna 🇮🇹 https://t.co/AseJY46Ktg — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 4, 2026

„Той бързаше твърде много да празнува. Още щом Солберг излетя, той вече ликуваше. Аз му казах: 'Нека изчакаме още малко.' Много хора вярваха повече от мен, особено в началото“, сподели с усмивка Еванс.

„Не съм от хората, които се вълнуват прекалено много, но това наистина е страхотно.“

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Снимки: Imago