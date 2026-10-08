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Борусия (Дортмунд) бърза да удължи договора на Грегор Кобел

  • 8 окт 2026 | 07:25
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Борусия (Дортмунд) бърза да удължи договора на Грегор Кобел

Ръководството на Борусия (Дортмунд) възнамерява да подсигури дългосрочното бъдеще на своя титулярен вратар. Според информация на германското издание „Билд“, шефовете на „Сигнал Идуна Парк“ планират да започнат преговори в най-кратки срокове с 28-годишния Грегор Кобел за удължаване на настоящия му контракт отвъд 2028 година.

Швейцарският страж, който в миналото беше свързван с грандове като Реал Мадрид и Нюкасъл Юнайтед, категорично разсея всички спекулации около себе си: „Изключително щастлив съм в БВБ. За мен е истинско удоволствие да играя за този клуб и пред тези привърженици. Разбира се, напълно се виждам тук за дълъг период от време.“

Националът на Швейцария подчерта пълната си отдаденост към „жълто-черните“: „Честно казано, не се вълнувам от слуховете. Концентриран съм на сто процента върху представянето си в БВБ, всичко останало само разсейва. Напускане през изминалото лято изобщо не е било тема за мен.“

Успоредно със задържането на швейцарския вратар, спортно-техническото ръководство на германския клуб планира скоро да стартира разговори за нови договори и с други двама ключови състезатели – 30-годишния Валдемар Антон и 28-годишния Юлиан Риерсон.

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Снимки: Gettyimages

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