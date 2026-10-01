Борусия (Дортмунд) удължава договора на Нико Ковач

Борусия (Дортмунд) възнамерява да удължи договора на Нико Ковач. Двете страни са много близо до споразумение, твърди “Билд”. 54-годишният специалист има контракт до 2027 г., а се очаква да подпише до 2029 г.
Според медията вече е постигнато устно споразумение, като само се чака подписа на Ковач. Клубът ще поднови договорите и на неговите помощници Карстен Крамер, Ларс Рикен и Томас Трес.
Ковач бе назначен през януари 2025 г. на мястото на Нури Шахин. Тогава тимът беше на 11-то място в класирането, но той го изведе до четвъртото място и класиране за Шампионската лига. В първия му пълен сезон Борусия завърши на второ място в Бундеслигата, но имаше разочароващи резултати в Купата на Германия и Шампионската лига. От началото на настоящата кампания Дортмунд спечели всичките си мачове освен двубоя за Суперкупата на Германия срещу Байерн на старта.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google