Борусия (Дортмунд) удължава договора на Нико Ковач

Борусия (Дортмунд) възнамерява да удължи договора на Нико Ковач. Двете страни са много близо до споразумение, твърди “Билд”. 54-годишният специалист има контракт до 2027 г., а се очаква да подпише до 2029 г.

Според медията вече е постигнато устно споразумение, като само се чака подписа на Ковач. Клубът ще поднови договорите и на неговите помощници Карстен Крамер, Ларс Рикен и Томас Трес.

✍🏼 Der #BVB und Niko #Kovač haben sich auf eine VVL bis 2029 geeinigt. Die Details sind geklärt, lediglich die Unterschriften stünden noch aus. Kovač habe demnach zunächst die Zukunft von #Ricken abwarten wollen. Die offizielle Bekanntgabe könnte zeitnah erfolgen.



🗞️@BILD_Sport pic.twitter.com/zDueYccBZB — Aro10 (@AroooBVB) September 30, 2026

Ковач бе назначен през януари 2025 г. на мястото на Нури Шахин. Тогава тимът беше на 11-то място в класирането, но той го изведе до четвъртото място и класиране за Шампионската лига. В първия му пълен сезон Борусия завърши на второ място в Бундеслигата, но имаше разочароващи резултати в Купата на Германия и Шампионската лига. От началото на настоящата кампания Дортмунд спечели всичките си мачове освен двубоя за Суперкупата на Германия срещу Байерн на старта.

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