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Борусия (Дортмунд) удължава договора на Нико Ковач

  • 1 окт 2026 | 16:48
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Борусия (Дортмунд) удължава договора на Нико Ковач

Борусия (Дортмунд) възнамерява да удължи договора на Нико Ковач. Двете страни са много близо до споразумение, твърди “Билд”. 54-годишният специалист има контракт до 2027 г., а се очаква да подпише до 2029 г.

Според медията вече е постигнато устно споразумение, като само се чака подписа на Ковач. Клубът ще поднови договорите и на неговите помощници Карстен Крамер, Ларс Рикен и Томас Трес.

Ковач бе назначен през януари 2025 г. на мястото на Нури Шахин. Тогава тимът беше на 11-то място в класирането, но той го изведе до четвъртото място и класиране за Шампионската лига. В първия му пълен сезон Борусия завърши на второ място в Бундеслигата, но имаше разочароващи резултати в Купата на Германия и Шампионската лига. От началото на настоящата кампания Дортмунд спечели всичките си мачове освен двубоя за Суперкупата на Германия срещу Байерн на старта.

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