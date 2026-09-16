Гираси: Взех съзнателно решение да остана в Борусия (Д), винаги ще давам всичко за клуба

Нападателят на Борусия (Дортмунд) Серу Гираси заяви, че е напълно съзнателно е взел решение да остане в клуба, въпреки информациите в последните месеци, че е имал желание да напусне.

„Взех съзнателно решение да остана в Борусия (Дортмунд). За мен това никога не е било въпрос на колебание. Все още имам договор и винаги ще давам всичко от себе си за клуба“, коментира Гираси пред германския вестник „Билд“.

Serhou Guirassy:



"I made a conscious decision to stay at Borussia Dortmund. For me, there was never any question about it. I still have a contract and will always give my all for this club."



When asked whether he could imagine staying at the club for longer:



"If I can maintain… pic.twitter.com/hyJ5loa3Zo — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) September 15, 2026

На въпрос дали си представя да остане в Борусия за по-дълъг период, гвинейският национал отговори: „Ако успея да запазя това ниво на игра през следващите години - защо не? Чувствам се в добра форма и ще видим какво ми готви бъдещето. Все още имам големи планове тук!“

„Футболът не се играе само с крака. Трябва да си психически силен. Смятам, че всички виждат, че в момента се чувствам добре и се чувствам наистина като у дома си. През лятото работих върху психическата си устойчивост и разговарях с човек, когото познавам добре и който е експерт в тази област.

Във футбола има голямо напрежение, но се старая да му позволявам да ми влияе възможно най-малко. Така мога да дам най-доброто от себе си за отбора“, каза още Серу Гираси.

Гвинеецът има от началото на сезона 4 гола в 5 срещи.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago