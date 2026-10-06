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Салемакерс: Не е лесно да преминаваш през подобни моменти

  • 6 окт 2026 | 21:13
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Атакуващият халф на Милан Алексис Салемакерс използва социалните мрежи, за да изрази разочарованието от получената от него травма. Оказа се, че става въпрос за контузия в оперирания му преди две години десен глезен, като най-вероятно ще се стигне до нова интервенция, която би извадила от игра белгийския национал за 3-4 месеца.

Салемакерс е заплашен от нова операция
Салемакерс е заплашен от нова операция

“Не е лесно да преминаваш през подобни моменти. Когато обичаш футбола, те боли от това да бъде далеч от терена, от твоите съотборници и от това, което обичаш най-много. Това е труден период, но ще го посрещна с търпение, решителност и дори още по-голямо желание отново да правя това, което обичам. Искам да благодаря от дъното на сърцето си на всички фенове, на съотборниците ми, на треньорите ми, на приятелите ми и на всички хора, които ми писаха и ме накараха да почувствам тяхната обич. Прочетох толкова много от вашите съобщения и те ми дадоха сили. Сега e време да сведа глава, да работя и да бъда търпелив. Ще се завърна по-силен. Сърдечни благодарности на всички”, написа Салемакерс в Инстаграм.

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Снимки: Imago

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