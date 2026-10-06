Салемакерс: Не е лесно да преминаваш през подобни моменти

Атакуващият халф на Милан Алексис Салемакерс използва социалните мрежи, за да изрази разочарованието от получената от него травма. Оказа се, че става въпрос за контузия в оперирания му преди две години десен глезен, като най-вероятно ще се стигне до нова интервенция, която би извадила от игра белгийския национал за 3-4 месеца.

Салемакерс е заплашен от нова операция

“Не е лесно да преминаваш през подобни моменти. Когато обичаш футбола, те боли от това да бъде далеч от терена, от твоите съотборници и от това, което обичаш най-много. Това е труден период, но ще го посрещна с търпение, решителност и дори още по-голямо желание отново да правя това, което обичам. Искам да благодаря от дъното на сърцето си на всички фенове, на съотборниците ми, на треньорите ми, на приятелите ми и на всички хора, които ми писаха и ме накараха да почувствам тяхната обич. Прочетох толкова много от вашите съобщения и те ми дадоха сили. Сега e време да сведа глава, да работя и да бъда търпелив. Ще се завърна по-силен. Сърдечни благодарности на всички”, написа Салемакерс в Инстаграм.

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Снимки: Imago