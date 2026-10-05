Аморим обсъди ротацията, схемата на игра, Рамош и Модрич

Наставникът на Милан Рубен Аморим увери, че ще залага на най-добрия възможен стартов състав в мачовете от предстоящия сгъстен график на отбора, като отказа да разкрие дали планира промяна в схемата на игра. Той също така коментира напрежението върху нападателя Гонсало Рамош и представянето на 41-годишния халф Лука Модрич.

“Не знам какво ще се случи по отношение на ротацията, която ще направя. Не мисля за това да давам време на всички, а да пускам най-добрите 11, за да печелим всеки мач. Четирима в отбрана? Важно е да можем да сменяме схемата на игра. Принципите са същите и не става въпрос за защита в трима, четирима или петима. Имаме си принципи, към които тимът се адаптира и е показал, че е способен на това. Знам, че Рамош е под голямо напрежение, все пак е играч на Милан. Той трябва да свикне с това. Просто искам да продължи да тренира както обикновено. Когато играем добре, това е защото Лука Модрич играе добре. Очакваме много от него и не ми пука за неговата възраст. Интересувам се от това какво виждам през седмицата и какво искам да видя през уикенда”, заяви Аморим пред SportMediaset.

🚨🎙️🔥 NEW: Ruben Amorim sends a clear message to the Milan squad: “I’m NOT here to give everyone minutes.” “I don’t know what will happen with rotations.” “I’m not thinking about giving everyone space. I’m thinking about always putting out the BEST XI to win.” [ @SportMediaset ] https://t.co/IAeUDK1Iul — Milan Wire (@MilanWireX) October 5, 2026

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Снимки: Gettyimages