Аморим обсъди ротацията, схемата на игра, Рамош и Модрич

Наставникът на Милан Рубен Аморим увери, че ще залага на най-добрия възможен стартов състав в мачовете от предстоящия сгъстен график на отбора, като отказа да разкрие дали планира промяна в схемата на игра. Той също така коментира напрежението върху нападателя Гонсало Рамош и представянето на 41-годишния халф Лука Модрич.
“Не знам какво ще се случи по отношение на ротацията, която ще направя. Не мисля за това да давам време на всички, а да пускам най-добрите 11, за да печелим всеки мач. Четирима в отбрана? Важно е да можем да сменяме схемата на игра. Принципите са същите и не става въпрос за защита в трима, четирима или петима. Имаме си принципи, към които тимът се адаптира и е показал, че е способен на това. Знам, че Рамош е под голямо напрежение, все пак е играч на Милан. Той трябва да свикне с това. Просто искам да продължи да тренира както обикновено. Когато играем добре, това е защото Лука Модрич играе добре. Очакваме много от него и не ми пука за неговата възраст. Интересувам се от това какво виждам през седмицата и какво искам да видя през уикенда”, заяви Аморим пред SportMediaset.
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