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Тимът на Бленджини се подсили с доминиканска националка

  • 6 окт 2026 | 18:19
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Тимът на Бленджини се подсили с доминиканска националка

Италианският Веро Волей, воден от националния селекционер на България Джанлоренцо Бленджини, се завърна на трансферния пазар и подсили състава си с привличането на Алондра Тапия. Ръководството предприе този ход поради отсъствието на Бинто Диоп, която няма да бъде на разположение на тима.

Джанлоренцо Бленджини и Милано тръгнаха с ударна победа в Италия
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Родената през 2004 година доминиканска състезателка е висока 193 сантиметра и играе на поста диагонал. Въпреки че през май навърши 22 години, тя вече е натрупала солиден международен опит, състезавайки се в първенствата на Доминиканската република, Япония, Перу, Китай, Русия и Турция. В последния си престой тя бе част от турския Тюрк Хава, за който отбеляза 116 точки. От 2023 година насам Тапия е и сред водещите фигури в националния отбор на Доминиканската република.

Новото попълнение идва в Милано с амбицията да продължи професионалното си развитие и за първи път да се докаже на най-високото ниво в италианския волейбо.

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