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  3. Джанлоренцо Бленджини започна официално работа във Веро Волей

Джанлоренцо Бленджини започна официално работа във Веро Волей

  • 23 сеп 2026 | 15:37
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Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Джанлоренцо Бленджини бе официално представен като старши треньор на италианския Веро Волей за сезон 2026/27. Италианският специалист пристигна в Милано непосредствено след отпадането на националния ни тим от Евроволей 2026 след изненадващата загуба от Германия на осминафиналите.

Джанлоренцо Бленджини: У мен има огромно разочарование, но от всяка загуба се вадят поуки
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Селекционерът бе посрещнат снощи още на летището с клубния шал на Веро Волей, а днес бе представен официално. Назначението на 54-годишния специалист бе договорено още през август, като до момента подготовката се водеше от неговите помощници. Това е ново предизвикателство за Бленджини, който за първи път в кариерата си поема женски клубен тим. Той ще съвместява длъжността в Милано с поста си начело на "трикольорите", с които има договор до 2028 година.

Снимка: Vero Volley

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