Джанлоренцо Бленджини започна официално работа във Веро Волей

Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Джанлоренцо Бленджини бе официално представен като старши треньор на италианския Веро Волей за сезон 2026/27. Италианският специалист пристигна в Милано непосредствено след отпадането на националния ни тим от Евроволей 2026 след изненадващата загуба от Германия на осминафиналите.
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Селекционерът бе посрещнат снощи още на летището с клубния шал на Веро Волей, а днес бе представен официално. Назначението на 54-годишния специалист бе договорено още през август, като до момента подготовката се водеше от неговите помощници. Това е ново предизвикателство за Бленджини, който за първи път в кариерата си поема женски клубен тим. Той ще съвместява длъжността в Милано с поста си начело на "трикольорите", с които има договор до 2028 година.
Снимка: Vero VolleyДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google