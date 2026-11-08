Жасмин Величков, Илия Петков и Монца без шансове срещу Модена

Националите Жасмин Величков и Илия Петков и техният Веро Волей (Монца) допуснаха нова, 4-а, загуба в италианската Суперлига. Играчите на Масимо Екели нямаха почти никакви шансове и паднаха като домакини на гранда Валса Груп (Модена) с 0:3 (21:25, 14:25, 22:25) в последния мач от 5-ия кръг, игран тази вечер в зала "Опикуад Арена".

Така Монца се смъкна на последното 12-о място във временното класиране с 1 победа, 4 загуби и 2 точки.

В следващия 6-и кръг Величков, Петков и съотборниците им са гости на Падуа. Мачът е чак на 22 ноември (неделя) от 19,00 часа българско време.

Жасмин Величков игра цял мач и се отчете със скромните 6 точки (40% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - -3).

Илия Петков също завърши с 6 точки (2 блока, 1 ас и 38% ефективност в атака - -1).

Най-резултатен за Монца отново бе Диего Фрашио с 8 точки (42% ефективност в атака - +6).

За Модена Лука Поро (71% ефективност в атака и 65% позитивно посрещане - +4) и Ник Муянович (1 ас и 50% ефективност в атака - +5) реализираха съответно 12 и 11 точки за победата. Муянович бе обявен и за MVP на мача.

ВЕРО ВОЛЕЙ (МОНЦА) - ВАЛСА ГРУП (МОДЕНА) 0:3 (21:25, 14:25, 22:25)

МОНЦА: Леонардо Бонаки, Диего Фрашио 8, ЖАСМИН ВЕЛИЧКОВ 6, Григорий Хоцевич 6, ИЛИЯ ПЕТКОВ 6, Томас Берета 4 – Флавио Морацини-либеро (Николо Мапели 3, Якопо Масари 1, Пиер Перен 1, Бара Фал 1, Никола Пезарези)

Старши треньор: МАСИМО ЕКЕЛИ

МОДЕНА: Амир Тизи-Уалу 5, Ник Муянович 11, Томас Джаешке 9, Лука Поро 12, Габриеле Ди Мартино 8, Пардо Мати 6 - Люк Пери-либеро (Артур Бенто 1, Зил Майс)

Старши треньор: ЛОРЕНЦО ТУБЕРТИНИ.

Снимки: legavolley.it

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