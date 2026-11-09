Славия победи Марица 2022 и излезе на пето място

Славия надигра Марица 2022 с 3:1 (24:26, 25:11, 25:10, 25:18) в мач от петия кръг на българското първенство по волейбол за жени, с което "белите" се изкачиха на пето място в класирането.

Марица 2022 даде отпор само в първия гейм, когато пловдивчанки отразиха три мачбола и достигнаха до 24:24, след което пловдивчанки взеха предимство в допълнителните разигравания. Те реализираха първия си шанс за 26:24 и с това поведоха в резултата.

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Славия обаче пое контрол над мача и в следващите три гейма не остави шанс на съперничките си, за да запише трета победа в шампионата. Марица 2022 остава с две.

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Мачове от петия кръг в първенството на България по волейбол за жени:



Славия - Марица 2022 3:1 (24:26, 25:11, 25:10, 25:18)



от неделя:

Миньор Перник - Левски София 2:3 (25:18, 22:25, 25:18, 15:25, 14:16)

Дея спорт - Драгоман 1:3 (25:23, 21:25, 18:25, 24:26)



от събота: ВА Стойчев-Казийски - ЦПВК 0:3 (13:25, 20:25, 16:25)



19 ноември: ЦСКА - Марица Пловдив

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Снимки: Sportal.bg