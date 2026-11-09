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Алекс Грозданов със 100% ефективност в атака при победа №5 на Богданка в Полша

  • 9 ное 2026 | 21:36
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Националът Алекс Грозданов и неговият Богданка ЛУК (Люблин) спечелиха гостуването си на Енерга Индикпол АЗС (Олщин) с 3:1 (25:18, 25:21, 23:25, 25:20) в среща от 5-ия кръг на полското първенство. Двубоят се игра пред 4030 зрители в зала „Урания“.

Българският централен блокировач започна като титуляр и игра в четирите гейма. Грозданов завърши с 6 точки (2 блока и 100% ефективност в атака - +5), като реализира и четирите си нападения.

Воденият от Стефан Антига тим спечели първите две части с 25:18 и 25:21. Домакините върнаха интригата след 25:23 в третия гейм, но Люблин затвори срещата с 25:20 в четвъртия. Общото игрово време бе 96 минути.

Най-резултатен за победителите бе Вилфредо Леон с 21 точки (1 блок, 3 аса, 68% ефективност в атака и 25% позитивно посрещане - +16). Ран Такахаши добави 18 точки (1 блок, 1 ас, 59% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - +12), а Кевин Сасак се отчете с 15 точки. Японският посрещач Такахаши бе избран за MVP на двубоя.

За Олщин Мориц Карлицек завърши със 17 точки (3 блока, 52% ефективност в атака и 30% позитивно посрещане - +9). Павел Халаба добави 12 точки, а влезлият като резерва Кацпер Шенкевич приключи с 10 точки.

ЕНЕРГА ИНДИКПОЛ АЗС (ОЛЩИН) – БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) 1:3 (18:25, 21:25, 25:23, 20:25)

ОЛЩИН: Лукаш Козуб 3, Артур Шварц 6, Мориц Карлицек 17, Павел Халаба 12, Якуб Майхшак 6, Павел Чешлик 2 – Якуб Чунайтис-либеро (Йоханес Тиле, Северин Липински 4, Карол Урбанович, Кацпер Шенкевич 10, Куба Хаврилюк, Бартош Славински, Карол Борковски 1)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЛИНСКИ.

ЛЮБЛИН: Марчин Коменда 1, Кевин Сасак 15, Вилфредо Леон 21, Ран Такахаши 18, Муса Гей 7, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 6 – Томохиро Огава-либеро (Миколай Савицки, Матеуш Малиновски 1, Якуб Вахник, Павел Рушин, Денън Гайма, Мачей Зайонц, Рафал Прокопчук)

Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА.

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