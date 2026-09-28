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Бленджини с първи трофей в Нумия

  • 28 сеп 2026 | 00:56
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Бленджини с първи трофей в Нумия

Воденият от треньора Джанлоренцо Бленджини отбор на Нумия Веро Волей (Милано) спечели първи трофей през сезона. На финала в приятелския турнир за Купа Курмайор волейболистките на Веро Волей се наложиха с 3:1 (25:17, 15:25, 25:23, 25:23) срещу Имоко Конеляно.

На полуфиналите тимът, на който начело е селекционерът на българския национален отбор за мъже, надигра с 3:0 (25:20, 27:25, 25:19) Савино дел Бене Скандичи. Това бяха първи неофициални двубои за италианския специалист в новия му клубен отбор.

Джанлоренцо Бленджини със страхотен дебют начело на женския Милано
Джанлоренцо Бленджини със страхотен дебют начело на женския Милано

Най-резултатна за победителките в решителния мач днес беше Паола Егону с 30 точки.

Нумия Веро Волей започва участието си в шампионата на Италия с двубой у дома срещу Адзура Волей Флоренция на 3 октомври (събота).

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