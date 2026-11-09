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Официално: София домакин на турнир от Лигата на нациите 2028

  • 9 ное 2026 | 17:22
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София ще бъде домакин на турнир от Лигата на нациите през 2028 г., съобщи президентът на Българската федерация по  волейбол Любомир Ганев по време на пресконференцията, посветена на подписването на меморандум за сътрудничество с гръцката волейболна общност.

  Турнирът ще се проведе от 20 до 24 май 2028 година в столичната „Арена София“, като България ще приеме втория от трите турнира в предварителната фаза на престижната надпревара.

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Припомняме, че това ще е второ поредно домакинство за страната ни - през 2027 г. Бургас ще приеме турнир от Лигата на нациите.  

  Ганев разкри, че процедурата вече е окончателно приключена и на 9 ноември федерацията е получила подписания договор от Volleyball World и Международната федерация по волейбол (FIVB).

  „Днес подписахме окончателно договора за Волейболната лига на нациите през 2028 година. Ще приемем турнир, който ще бъде в София. Мога да го кажа официално, тъй като днес получихме подписания договор и от страна на Volleyball World“, заяви Ганев.

  Домакинството има особено значение заради олимпийския характер на сезон 2028. Заради Игрите в Лос Анджелис календарът на Лигата на нациите ще бъде изтеглен по-рано, като цялата надпревара трябва да приключи още през юни.

  Според обяснението на Ганев след третия турнир ще бъдат определени и последните три отбора, които ще получат олимпийски квоти чрез класирането, ако не са си осигурили участие преди това.

  Президентът на БФВ разкри и финансовите параметри на домакинството. Организационната такса за турнира през 2028 година ще бъде 350 000 долара, докато за аналогичните турнири през 2025 и 2027 година тя е била 250 000 долара. Това представлява увеличение с 40 процента.

  Въпреки нарастващите разходи федерацията продължава да преследва домакинства на големи международни състезания. Ганев съобщи, че България вече е отправила запитване и за организиране на финалите на Волейболната лига на нациите през 2029 година, за които таксата би била между 1,5 и 2 милиона долара.

  С потвърденото домакинство през 2028 година София ще получи възможност отново да посрещне част от световния волейболен елит в сезон, в който всяка среща ще има допълнителна тежест заради предстоящите Олимпийски игри.

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