БФ Волейбол с нов подход към работата с националните отбори за подрастващи

Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев обяви, че родната централа ще приложи нов подход към работата си с националните отбори при подрастващите.

Вместо всеки отбор да има собствен треньор, който да съчетава ангажиментите си към националния тим с работата на клубно ниво, федерацията ще назначи специалисти, които да работят целогодишно само с националните селекции. Идеята е във всяко от двете направления – момичета и момчета – да бъдат наети по трима треньори, чиято единствена задача ще бъде да подбират състезатели, да проследяват тяхното развитие и да провеждат подготовката преди състезанията.

„Целта на федерацията е, тъй като следващата година ще имаме 11 национални отбора – девет при подрастващите плюс мъже и жени, както беше и тази година, да намерим решение на проблема с треньорите. Става все по-трудно да намираме специалисти, които да водят националните отбори, тъй като всички кандидати имат и клубни ангажименти. Това затруднява провеждането на подготовката и участието в основните състезания при подрастващите.



„Понеже в голяма степен състезанията съвпадат, ние като федерация взехме решение от следващата година да намерим поне по трима треньори в мъжкото и женското направление, които да работят 12 месеца само за Българската федерация по волейбол. Това ще бъдат специалистите, които ще водят всички отбори при подрастващите, като ще се редуват. Например в едната възрастова група единият треньор ще бъде старши, а другият – помощник, докато в друга възрастова група ролите им ще бъдат разменени.



„Целта е да имаме треньори, които са винаги на разположение, защото, както ви казах, става все по-трудно. Много специалисти са ангажирани на клубно ниво и се опитват да съчетават работата си там с тази в националния отбор, особено преди началото на шампионата. Това, естествено, няма как да доведе до добри резултати.



„Още отсега искам да обявя, че започваме да работим в тази насока. Естествено, треньорите, които ще подберем, трябва да бъдат вписани в регистъра на министерството, за да могат да бъдат старши треньори и ние да инвестираме в тях. Дори в периодите, когато няма лагери на националните отбори, тяхната работа ще бъде да посещават клубовете на националните състезатели, да разговарят с клубните им треньори, да правят методологически изследвания и измервания и въобще да следят развитието на всеки един състезател.



„Обсъдихме това на последното заседание на Управителния съвет и мисля, че е много добра идея. Само ще кажа, че турската федерация има такива треньори и те присъстват на абсолютно всички състезания при подрастващите. Както казах, на едно състезание в дадена възрастова група единият е старши треньор, а в друга – другият.



„Общо взето, това трябва да бъдат треньори, които умеят да работят с деца и млади състезатели, защото все пак говорим за подрастващи – от под 16 до под 22 години. Тяхната работа ще бъде изцяло посветена на националните отбори. Ние ще се стараем да ги запознаваме с всички новости и нововъведения в спортната подготовка“, заяви Любо Ганев.