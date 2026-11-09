Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

БФ Волейбол с нов подход към работата с националните отбори за подрастващи

  • 9 ное 2026 | 14:38
  • 882
  • 0

Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев обяви, че родната централа ще приложи нов подход към работата си с националните отбори при подрастващите.

Вместо всеки отбор да има собствен треньор, който да съчетава ангажиментите си към националния тим с работата на клубно ниво, федерацията ще назначи специалисти, които да работят целогодишно само с националните селекции. Идеята е във всяко от двете направления – момичета и момчета – да бъдат наети по трима треньори, чиято единствена задача ще бъде да подбират състезатели, да проследяват тяхното развитие и да провеждат подготовката преди състезанията.

„Целта на федерацията е, тъй като следващата година ще имаме 11 национални отбора – девет при подрастващите плюс мъже и жени, както беше и тази година, да намерим решение на проблема с треньорите. Става все по-трудно да намираме специалисти, които да водят националните отбори, тъй като всички кандидати имат и клубни ангажименти. Това затруднява провеждането на подготовката и участието в основните състезания при подрастващите.

„Понеже в голяма степен състезанията съвпадат, ние като федерация взехме решение от следващата година да намерим поне по трима треньори в мъжкото и женското направление, които да работят 12 месеца само за Българската федерация по волейбол. Това ще бъдат специалистите, които ще водят всички отбори при подрастващите, като ще се редуват. Например в едната възрастова група единият треньор ще бъде старши, а другият – помощник, докато в друга възрастова група ролите им ще бъдат разменени.

„Целта е да имаме треньори, които са винаги на разположение, защото, както ви казах, става все по-трудно. Много специалисти са ангажирани на клубно ниво и се опитват да съчетават работата си там с тази в националния отбор, особено преди началото на шампионата. Това, естествено, няма как да доведе до добри резултати.

„Още отсега искам да обявя, че започваме да работим в тази насока. Естествено, треньорите, които ще подберем, трябва да бъдат вписани в регистъра на министерството, за да могат да бъдат старши треньори и ние да инвестираме в тях. Дори в периодите, когато няма лагери на националните отбори, тяхната работа ще бъде да посещават клубовете на националните състезатели, да разговарят с клубните им треньори, да правят методологически изследвания и измервания и въобще да следят развитието на всеки един състезател.

„Обсъдихме това на последното заседание на Управителния съвет и мисля, че е много добра идея. Само ще кажа, че турската федерация има такива треньори и те присъстват на абсолютно всички състезания при подрастващите. Както казах, на едно състезание в дадена възрастова група единият е старши треньор, а в друга – другият.

„Общо взето, това трябва да бъдат треньори, които умеят да работят с деца и млади състезатели, защото все пак говорим за подрастващи – от под 16 до под 22 години. Тяхната работа ще бъде изцяло посветена на националните отбори. Ние ще се стараем да ги запознаваме с всички новости и нововъведения в спортната подготовка“, заяви Любо Ганев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от Волейбол

Жасмин Величков, Илия Петков и Монца без шансове срещу Модена

Жасмин Величков, Илия Петков и Монца без шансове срещу Модена

  • 8 ное 2026 | 23:58
  • 2206
  • 0
Калина Венева със 7 точки, Бреша с нова загуба в Италия

Калина Венева със 7 точки, Бреша с нова загуба в Италия

  • 8 ное 2026 | 23:01
  • 936
  • 5
Аспарух Аспарухов и Шлепск с поредна драматична загуба в Полша

Аспарух Аспарухов и Шлепск с поредна драматична загуба в Полша

  • 8 ное 2026 | 22:31
  • 1962
  • 1
Драгоман с обрат срещу Дея спорт в Бургас

Драгоман с обрат срещу Дея спорт в Бургас

  • 8 ное 2026 | 21:15
  • 864
  • 0
Емилета Рачева с 4 точки при загуба на Омичка от Уралочка

Емилета Рачева с 4 точки при загуба на Омичка от Уралочка

  • 8 ное 2026 | 21:07
  • 748
  • 2
Микаела Стоянова най-резултатна за Мачерата срещу Конеляно

Микаела Стоянова най-резултатна за Мачерата срещу Конеляно

  • 8 ное 2026 | 19:55
  • 1163
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Анализът на Нико Петров: Левски беше в будна кома

Анализът на Нико Петров: Левски беше в будна кома

  • 9 ное 2026 | 14:24
  • 1917
  • 10
Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

  • 9 ное 2026 | 13:06
  • 6469
  • 16
Стойчо Младенов се оказа пророк - позна на 100% как ЦСКА ще победи Левски (видео)

Стойчо Младенов се оказа пророк - позна на 100% как ЦСКА ще победи Левски (видео)

  • 9 ное 2026 | 12:42
  • 12499
  • 65
ЦСКА в клуба на непобедените в Европа с още 23 отбора

ЦСКА в клуба на непобедените в Европа с още 23 отбора

  • 9 ное 2026 | 10:32
  • 10847
  • 58
Национали застават пред медиите - очаквайте на живо!

Национали застават пред медиите - очаквайте на живо!

  • 9 ное 2026 | 14:52
  • 678
  • 0
Има нов фаворит за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, въпреки че Карик твърди, че ще остане

Има нов фаворит за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, въпреки че Карик твърди, че ще остане

  • 9 ное 2026 | 10:45
  • 13705
  • 9